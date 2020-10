Salvi Güell: "Qui més recapta impostos és l'Estat espanyol, és a qui li toca ajudar i poca cosa fa"

L'alcalde de Castelló d'Empúries, Salvi Güell, ha estat entrevistat pels nostres lectors aquest dijous. El batlle ha respost preguntes relacionades amb l'actualitat municipal, les obres pendents i propostes que s'executaran en els pròxims mesos a la vila i a Empuriabrava. També ha fet referència a la seva imputació judicial pel cas de l'1-O de 2017 i ha demanat prudència i seguiment dels consells i restriccions per a aturar l'expansió de la Covid-19. I no s'ha mossegat la llengua quan s'ha referit al paper de l'Estat espanyol a l'hora d'ajudar els sectors afectats per la pandèmia.

Llegiu l'entrevista sencera clicant aquest enllaç.