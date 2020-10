Cues quilomètriques als estancs fronterers com a conseqüència del confinament a França

Desenes de persones fan cua als estancs i supermercats transfronterers entre França i Espanya per por al confinament a França. El president francès, Emmanuel Macron, va anunciar ahir un nou confinament general menys estricte que el de la primavera a partir del divendres, ja que les escoles i els serveis públics romandrien oberts. Només es podrà sortir de casa per treballar, rebre tractament o urgències. Queda prohibit reunir-se i la mobilitat entre regions excepte per tornar a casa després de les vacances.

És per això, que els establiments del Pertús, la Jonquera i Portbou reviuen la situació de la desescalada en menor o major mesura.