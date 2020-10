El Congrés General de SOM escull quatre dones per liderar l'executiva

SOM Empuriabrava i Castelló (SOM) ha celebrat el seu congrés general mitjançant el qual s'ha renovat el comitè executiu, escollint quatre dones per ocupar els principals càrrecs.

Agustí Ayats, portaveu del grup municipal, explica que «necessitàvem fer una reflexió dels principis del partit i distribuir els càr­recs. Som molts al grup i volem reforçar l'esperit democràtic i la igualtat d'oportunitats. Ara, ni l'Elena Iglesias ni jo tenim càr­recs orgànics al comitè del partit», una decisió presa voluntàriament per part dels actuals regidors que fins ara ocupaven càrrecs executius.

Neus Poch, la nova presidenta de SOM en substitució del difunt Nicola Bruzzese, és coneguda per la seva escola d'idiomes Athenea. Poch confessa que «em va atraure el projecte de SOM perquè no es deu a cap sigla de cap partit polític i treballem únicament pel bé del municipi», i afegeix que «hi ha una gran diversitat política dins de SOM i això també ens potencia els valors democràtics».

L'empresària Emanuela Schubert, escollida vicepresidenta, també havia format part de diverses candidatures encapçalades per l'alcalde Xavier Sanllehí (CiU). D'altra banda, Victoria Fraga substitueix Agustí Ayats a la secretaria i Maria Carme Torras n'és la nova tresorera.