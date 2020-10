El brot a la residència Pi i Sunyer de Roses deixa tres morts i afecta 45 residents

Aquests últims dies Salut ha detectat un brot a la residència Pi i Sunyer de Roses, que fins ara ja ha deixat tres víctimes, totes amb patologies prèvies, i actualment compta amb 45 residents positius, tots lleus o sense simptomatologia, excepte un cas que ha requerit ingrés hospitalari. Hi ha 57 residents que no han resultat afectats. El brot es va iniciar el dia 13 d'octubre quan es va detectar una treballadora que va iniciar símptomes i va donar positiu a la PCR.

Arran d'aquest cas es van fer PCRs a un total de 36 residents que formaven part del grup de convivents on estava la treballadora. Se'ls va aïllar a tots de manera preventiva. Malgrat tot, al cap d'uns dies, residents d'altres àrees del centre van iniciar símptomes, així com alguns treballadors, motiu pel qual dissabte 24 es va fer un cribratge a la resta de residents i als treballadors del centre, que va elevar fins a 48 el nombre de positius. D'aquests, actualment n'hi ha 45 degut a les defuncions.

La residència s'ha sectoritzat de tal manera que una planta s'ha destinat a residents no Covid i una altra a residents positius. Des de Salut s'està fent un seguiment juntament amb la direcció de la residència, per garantir que els aïllaments i les mesures preventives de contenció siguin les correctes. Des de l'Equip d'Atenció Primària de Roses es controla l'evolució clínica dels residents juntament amb el metge propi de la residència i des del centre sociosanitari Bernat Jaume s'ha destinat un geriatre a donar suport clínic.



Control a Pineda de Mar

D'altra banda, Salut i Afers Socials van decidir ahir intervenir la residència Minipark de Pineda de Mar, municipi que forma part de la Regió Sanitària de Girona, perquè no compleix amb les mesures necessàries. De fet, actualment hi ha un brot que afecta 30 del total de 37 residents que hi ha i ha deixat dues morts. Alguns usuaris s'han traslladat a la residència Orpea de Girona.