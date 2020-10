Roses bonifica l'IBI de les famílies monoparentals

A partir del proper 2 de novembre, l'Ajuntament de Roses obre el termini per a la presentació de sol·licituds de bonificació de l'IBI per a famílies monoparentals amb dos o més fills. La bonificació, que pot arribar fins al 60% del total del rebut (fins a un màxim de 300 €), s'aplica en funció de la renda familiar i cal disposar del carnet de Família Monoparental emès per la Generalitat. Les peticions es poden tramitar fins al 30 de novembre. Per a la presentació de sol·licituds i documentació, cal demanar cita prèvia a l'àrea d'Acció Social (972 252 400, ext. 401).

La partida destinada per l'Ajuntament a aquesta línia de subvencions és de 25.000 €. Poden presentar la sol·licitud les persones titulars de famílies monoparentals empadronades a Roses amb dos fills o més, o amb un fill o més si aquest té reconeguda una discapacitat igual o superior a 33% o el titular està incapacitat per treballar. Els ingressos anuals de la unitat de convivència han de ser inferiors a uns barems, establerts en funció del nombre de fills.