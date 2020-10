Ciutadans Roses proposa un pla de reforma per al mercat municipal

La regidora de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Roses, Maribel Machado, ha anunciat que demanarà al govern municipal que consensuï un pla de reforma del mercat municipal "per a revitalitzar-lo" i aconseguir que s'inverteixi en les millores necessàries perquè pugui estar "operatiu al 100% i fins i tot incorporar noves àrees comercials". "Fa 28 anys que el mercat a Roses va passar a gestió municipal, els successius governs no han volgut invertir res i ara només hi ha 18 botigues obertes que donen treball a 60 famílies però urgeix una nova licitació i fixar un rumb de creixement", ha explicat l'edil.

La regidora liberal ha assegurat que la reforma del mercat "és necessària i urgeix tornar a realitzar noves licitacions perquè ara estan caducades i es funciona amb pròrrogues però això no és suficient ni dona estabilitat als paradistes", ha manifestat. A més, Machado ha considerat que la redacció d'un pla de reforma permetrà també incorporar noves activitats "i fins i tot generar una àrea gastronòmica, que és una alternativa que funciona i ja s'ha donat en altres mercats municipals d'Espanya amb notable èxit".

Una altra de les raons esgrimides per la regidora per a apostar per la revitalització del mercat municipal té relació amb la capacitat de generar major incidència econòmica. "No sols viuen 60 famílies directament del mercat sinó que també genera activitat al seu al voltant perquè, per exemple, els bars i restaurants propers també es beneficien del flux de clients i una remodelació comportaria l'augment significatiu de clients", ha exposat.

Per això, ha demanat a l'ajuntament "un compromís ferm", tenint en compte que es tracta d'un mercat de proximitat, amb tracte directe amb els clients i que no depèn de l'estacionalitat de la temporada turística. "Millorar el mercat municipal contribuirà a generar ocupació i dinamisme econòmic i ben gestionat es convertirà en un centre de referència a la comarca", ha insistit.