Els cementiris activen estrictes protocols per Tots Sants

La tradició de Tots Sants, una celebració de record familiar, d'homenatge a aquelles persones estimades que ja no hi són, està marcada aquest any per uns estrictes protocols que garanteixen que es respecten les normes establertes per les autoritats sanitàries. Aquest Tots Sants té, per a moltes persones, el greuge afegit d'haver perdut un parent o un amic proper durant aquells dies en què ni tan sols li van poder fer un comiat merescut i digne a causa de les restriccions per l'emergència de la Covid-19.



No es prohibeix anar a honorar la memòria de parents i amics absents, visitar la tomba dels difunts, arreglar les làpides i dipositar flors, però l'estada al cementiri obliga a anar preparat per complir amb les mesures anticovid, evitant les aglomeracions, portant la mascareta ben col·locada i fent ús dels dispensadors de gel hidroalcohòlic, principalment.



A la distància, mascareta i mans, se li afegeixen altres recomanacions especials. Des de Protecció Civil, i també a través dels ajuntaments, s'han difòs una sèrie de pautes, per prevenir conductes que puguin generar un risc de contagi. A grans trets, cal fer cas a les indicacions sobre l'aforament de forma que l'ocupació del cementiri respecti sempre el màxim d'una persona per cada 2,5 metres quadrats; les entrades i les sortides estan indicades i també els recorreguts; es demana no tocar-se ni els ulls ni el nas ni la boca amb les mans; al lavabo, només es pot entrar d'un en un, excepte les persones que requereixen d'assistència; no es pot menjar ni beure al cementiri; es recomana als usuaris limitar el temps d'estada a l'equipament, així com limitar l'ús de bancs i seients que hi pugui haver.



Les autoritats municipals llancen missatges que apel·len a la responsabilitat de la ciutadania i a la consciència que la situació sanitària és delicada en aquests moments.





? A causa de la situació excepcional que vivim, fem aquest Tots Sants amb responsabilitat



?? Horari i dispositiu especial al cementiri

?? Aforament limitat/Evitar accedir al cementiri en grups de més de 2 persones

?? Circuit d'entrada i sortida



El cementiri de Castelló d'Empúries a punt per a la celebració de Tots Sants.

Atesa la situació actual i per minimitzar riscos de contagi, a partir del dia 29/10, el cementiri mantindrà les mesures sanitàries indicades pel Procicat.



