Vilafant convoca ajuts per rehabilitar habitatge i promoure el lloguer

Ja estan publicats els ajuts municipals de l'Ajuntament de Vilafant amb l'objectiu de facilitar la rehabilitació del parc d'habitatges del municipi que permetran millorar-ne la qualitat i, alhora, obtenir allotjaments socials per a les persones més vulnerables que necessiten un cop de mà de l'administració per a poder disposar d'un habitatge digne. El termini per fer la sol·licitud d'ajut de promoció del lloguer social s'acaba el 31 de desembre del 2020. En aquest sentit, totes les persones propietàries d'un habitatge desocupat que tinguin interès a posar-lo temporalment a disposició de l'administració poden posar-se en contacte amb l'Ajuntament de Vilafant.