L'alcaldessa Agnès Lladó alerta que "a Figueres i a la comarca ens hi juguem l'atenció sanitària"

A la Fundació Salut Empordà (Hospital de Figueres, centre Sociosanitari Bernat Jaume i ABS de l'Escala), les dades fan palesa la necessitat d'adoptar restriccions, i és que en una setmana s'ha passat de 36 pacients ingressats per Covid-19 a un total de 44. A més, s'han registrat 72 nous positius, 17 dels quals són professionals dels centres, 6 més que la setmana passada. Aquest mateix dilluns, l'FSE informava, a més, que dues persones han perdut la vida en pocs dies. El toc de queda que ha entrat en vigor a Catalunya, pretén frenar la corba de contagis que augmenta sense fre.

Segons les dades de l'Institut Català de la Salut corresponents al dilluns 26 d'octubre, a l'Alt Empordà hi ha hagut un increment del 84,1% dels casos de Covid-19. Les xifres de positius assolides en la setmana passada han triplicat les màximes obtingudes durant el confinament. Per àrees bàsiques de salut, destaca Vilafant, que ha passat de 25 casos a 95, un augment del 280%. Però també Roses ha gairebé doblat els casos, passant dels 73 als 138, i Figueres, dels 186 casos als 321. Amb una taxa de contagi (Rt) d'1,8 –persones que contagia cada persona infectada– la comarca presenta una tendència a l'alça dels casos de Covid i se situa per sobre de la Rt mitjana estable de Catalunya.



Alerta de l'alcaldessa de Figueres

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, apel·la a «la responsabilitat individual de tothom per aturar la Covid i remuntar la situació. Les mesures que s'han adoptat són del tot necessàries. A Figueres i a l'Alt Empordà, ens hi juguem l'atenció sanitària si no reconduïm la crescuda del contagi». Lladó té clar que "el repunt de les darreres setmanes té el seu origen en el pont del Pilar, no té res a veure amb les activitats de finals d'estiu. En una setmana vam passar de sis a vint-i-dos casos ingressats a l'Hospital. Cal que siguem molt prudents i que fem cas a totes les recomanacions".



L'economia també ho pateix

El sector de la restauració s'ha volgut fer sentir aquests darrers dies. Divendres, representants del col·lectiu vinguts de tota la demarcació es van manifestar davant la delegació del govern a Girona per demanar la reobertura dels establiments. El president de la Federació d'Hostaleria de les comarques gironines, Antonio Escudero, ha explicat amb insistència que aquest tancament «no és la solució». L'empresari jonquerenc ha negat que el sector sigui el principal «focus» del contagi i ha recordat que durant la reobertura van saber «conviure amb la pandèmia».

Per a Escudero «els restauradors i hotelers no podem pagar els plats trencats ni ser els grans damnificats d'aquesta pandèmia. A més, el sector necessita un pla d'ajudes reals sense més crèdits que ens endeutin».