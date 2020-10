El Tanatori de Roses de Mémora ha atès 120 defuncions en el primer any

El grup Mémora va inaugurar, la passada tardor de 2019, un modern tanatori a Roses per a donar servei al municipi i a les poblacions de la seva àrea d'influència, entre les quals hi ha Castelló d'Empúries, Pau, Palau-saverdera, Vilajuïga i la zona de la Mar d'Amunt. En un any, l'equipament ha atès les necessitats funeràries de 120 famílies, 68 de les quals han utilitzat alguna de les seves sales de vetlla. Mémora ha acollit 32 cerimònies al tanatori, la resta s'han realitzat a les diferents parròquies de les persones difuntes.

Cal destacar que el 46% dels serveis atesos han optat per la cremació, una tendència a l'alça en els darrers anys. Pel que fa a les famílies ateses, Mémora manté un seguiment continuat de la qualitat dels serveis que ofereix. «Conèixer el grau de satisfacció de les famílies és un element clau per mantenir la qualitat i seguir millorant, per aquest motiu realitzem una enquesta de satisfacció en finalitzar el servei funerari i en el cas de Roses, obtenim una nota mitjana de 8,73 sobre 10 en preguntar si recomanarien el servei del nostre tanatori», explica l'empresa.

Aquest 2020 ha estat marcat per la Covid-19 i el sector funerari i els tanatoris s'han adaptat a la nova normalitat. Amb la reobertura dels tanatoris, Mémora ha vetllat per la seguretat de les famílies i dels seus professionals amb protocols i mesures de seguretat i ha dotat totes les instal·lacions de gels hidroalcohòlics, mampares de protecció, catenàries de separació per poder garantir físicament el distanciament social o l'actualització de tota la senyalització per tal de facilitar tota la informació necessària a les famílies.

De fet, és la primera empresa del sector en l'àmbit estatal en rebre la certificació Protocols d'actuació davant el coronavirus SARS-CoV-2 en el marc de la pandèmia Covid-19, emesa per AENOR, entitat líder en certificació a Espanya. Recentment també ha rebut una altra especificació elaborada per la patronal del sector funerari PANASEF.

Més enllà de tots els protocols i mesures de seguretat davant la Covid-19, Mémora és conscient «de la importància, el significat i el valor que tenen les cerimònies de comiat», així que fidels al seu «compromís amb les famílies, amb la màxima sensibilitat i respecte, i seguint les recomanacions dels psicòlegs i experts en dol, Mémora ofereix l'oportunitat d'organitzar cerimònies en moments posteriors, tot i estar allunyat de la data de la defunció, ja que les persones tenen la necessitat d'acomiadar i donar l'últim adeu als seus éssers estimats».