Els socis de la SUF ja tenen les claus del nou edifici i esperen que sigui un revulsiu

Els socis de la Societat Unió Fraternal (SUF) de Roses ja disposen de les claus del nou edifici de l'avinguda de la riera Ginjolers, després de més de cinc anys de reformes. «En aquests moments, ens estem col·locant i posant bé les coses», sosté el president de l'entitat, Vicente Brujats, que va accedir al càrrec a finals de la primera dècada d'aquest segle XXI, després de plegar, per motius de salut, el president que va accedir al capdavant de la SUF, Josep Compte. Brujats, llavors, va passar de ser el tresorer a ocupar la presidència, amb una junta de sis persones.

Actualment, però, la situació de salut pública no acompanya, tampoc, l'entitat rosinca, que compta amb uns dos-cents socis –la majoria són de Roses, però també n'hi ha de Figueres, Sant Pere Pescador, Girona, Castelló d'Empúries, Vilajuïga o Cadaqués. «A la SUF, fem ball des de l'1 de gener fins a l'última setmana de juny. Ens aturem a l'estiu, però, i comencem novament de l'11 de setembre fins a Cap d'Any. Després, fem ball els dissabtes, de 10 del vespre a la 1 de la matinada, i els diumenges, de 6 de la tarda a 9 del vespre. Aquesta és l'activitat fixa, però, també, col·laborem amb diferents associacions, que ens ajuden a fer més activitat», continua explicant Brujats.

Al pis superior, es preveu que s'hi instal·li l'Escola de Música per generar més sinergies i explotar la SUF, realitzant una regeneració en vista als nous temps. Aquesta arribada implicarà fer canvis en la distribució de l'espai, per tal de facilitar l'organització.

Fins ara, però, han estat desenvolupant la seva activitat a la Ciutadella, a l'entrada de la vila. «Érem allà des de feia cinc anys i mig. Aquell era l'espai provisional que teníem mentre feien les obres», assegura. Els socis de la SUF eren propietaris de l'edifici i van dur a terme un conveni amb l'Ajuntament de Roses, a qui li cedien el terreny amb la condició que donarien una sala amb les mateixes condicions que tenien fins al moment i, mentre no podien utilitzar l'edifici nou, els havien de cedir un equipament.

«En el moment en què ens donen les claus, els socis tenen un contracte de 99 anys, amb una sèrie de condicions, que van a càrrec de l'Ajuntament», sosté el president, qui té esperances que el bar surti a concurs properament, una gestió que durà a terme el govern municipal.



Davallada de socis

La davallada de socis que ha viscut darrerament, amb la Covid-19 com a principal detractor, «és quasi natural», segons Brujats, que explica que tenen socis molt antics i de molta edat. «N'hi ha algun que té continuïtat per part dels fills o els nets i d'altres que no. Cada any equilibrem la balança amb nous socis i aquest any serà el primer que no podrem equilibrar la balança, perquè no hem pogut fer cap soci nou. L'obertura d'aquí -el nou edifici-, però, donarà un tomb total, perquè tothom l'espera», afirma Brujats.

Brujats declara que aquesta seu pròpia «no és el mateix que l'espai que teníem cedit allà, a la Ciutadella, perquè no era un espai adequat per al ball, ja que tenia mancances de sonoritat, mentre que aquí està adequat per a una sala de ball».

En vista a la posada en funcionament de les noves instal·lacions de la riera Ginjolers, ja hi ha diferents associacions del municipi rosinc que demanen realitzar accions i activitats per ocupar les sales. «De dilluns a divendres, qualsevol persona que vulgui fer coses, pot proposar-ho», manifesta el màxim responsable de la SUF, plantejant un creixement de les funcions del nou edifici.



El centenari, aviat

Malgrat tot, però, Brujats ho veu «impossible» per posar una data per a la reobertura del local, en temps que amenacen un nou tancament de les activitats amb públic. «Ara, tornem a estar pitjor que mai. Si hi ha el bar en marxa, potser anirà millor, però no m'atreveixo a fer previsions», assegura.

Un cop funcioni aquest nou edifici, els gestors de la SUF començaran a plantejar la celebració, oberta al públic, del centenari de la fundació de la Societat, que va néixer l'any 1927. De fet, aquesta sempre ha estat una de les entitats més significatives que ha tingut a sobre de la taula Roses al llarg de la seva història més recent.

La possibilitat de poder arribar a celebrar aquesta efemèride permetria fer un salt de qualitat a una entitat que pateix una pèrdua de la massa social per l'elevada edat dels associats. La intenció en el futur és poder revertir aquesta situació amb l'entrada de noves generacions al moll de l'os, perquè es pugui mantenir viva una societat activa durant una època més. La Societat Unió Fraternal compta amb el suport del govern municipal de Roses, que l'ha ajudat a fer un gir en les instal·lacions referents a la població costanera.