La platja del Portitxol fa l'efecte de desaparició amb les darreres pluges

La platja del Portitxol, propera al passeig d'Empúries, a l'Escala, va resultar afectada pel temporal Gloria, l'hivern passat, però, la setmana passada, amb les darreres pluges, va patir un cas de desaparició per un cop de mar, arran d'un fenomen meteorològic. Sergi Corral, meteoròleg escalenc, explica que la platja «va desaparèixer o va fer l'efecte que desaparegués, perquè era una mar de llevant a xaloc molt llarga, és a dir, que el mar puja molt amunt i hi ha més temps entre onada i onada».

«Aquella platja, però, ja està molt tocada i en retrocés amb els temporals de l'hivern passat, no hi ha gaire sorra i, com que està ben encarada, les onades arriben bé fins al mur», continua explicant Corral, que acaba afirmant que «s'ha de veure quan acabi de baixar el mar».

Lloc de pas de curiosos

La platja d'Empúries ha vist, en poc temps, com se succeïen diversos problemes estructurals, a causa de la seva ubicació. Els aficionats a l'astrofísica, per la seva banda, han anat descobrint nous fenòmens, al llarg dels darrers mesos, i que han servit per estudiar l'evolució del litoral escalenc. Amb casos com aquest, per tant, s'han anat veient els efectes del temps sobre el paisatge. Tot això, mentrestant, no va generar danys personals.

La previsió dels experts és que, en vista a l'estiu vinent, es pugui tenir restaurat aquest espai de vora mar, temporalment perdut pels diversos fenòmens meteorològics.