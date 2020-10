El Pla Educatiu d'Entorn de Castelló busca alternatives per promoure la cohesió

El Pla Educatiu d'Entorn (PEE) d'enguany també s'ha vist afectat per la pandèmia de la Covid-19. I és que l'objectiu d'aquesta proposta és la de cohesionar els alumnes de diferents grups, edats i centres, una acció que les mesures preventives i les recomanacions per frenar la pandèmia, desaconsellen.

Els diferents agents que integren el PEE ja han posat fil a l'agulla per tal de poder oferir activitats que tinguin cabuda en aquesta nova normalitat, i ahir es va celebrar la primera comissió representativa del curs, on es reuneixen tots els membres de la comunitat educativa,es presenta el Pla Anual d'Actuacions i aproven la memòria del curs passat.

Anna Massot, regidora d'Ensenyament, explica que «hem començat la revisió de les activitats abans. L'any passat vam haver d'anul·lar moltes activitats, com el casal del Puigmal, en vam deixar algunes a mitges, com escriure contes per relleus, i en vam poder realitzar altres, com els tallers d'estudi i altres serveis socioeducatius».

Enguany, doncs, han repensat totes les activitats i la regidora lamenta que «n'hi ha que no podem tirar endavant, com el Consell d'Infants, perquè reuneix alumnes de classes, cursos i centres diferents». Aquesta és una de les activitats que queda en parèntesi, en el que sembla un altre curs marcat per la normativa de prevenció de contagis de la Covid-19.