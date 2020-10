Roses posa inhibidors acústics per evitar els estornells

L'arbrat de Roses és la diana de diferents tractaments i planificacions per a buscar-ne l'estat més saludable evitant podes agressives que afectin la força de l'arbre i el facin vulnerable a patir plagues o malalties.

L'empresa municipal Rosersa està duent a terme la poda de 832 arbres al municipi, iniciant els treballs en aquells que requereixen l'ús d'elevador, i s'allargaran fins a finals de desembre. Els arbres de dimensions més petites es podaran entre novembre i gener i es realitzen amb escala.

Els plataners entre la Gran Via i la riera Ginjolers, a la plaça Frederic Rahola, a la plaça Empordà i al voltant del mercat municipal, després d'estudiar-ne l'estat no es podaran. El consistori ha anunciat que enguany s'instal·laran inhibidors acústics. Els aparells imiten el so d'ocells depredadors i tenen per objectiu evitar la presència de la plaga d'estornells. Els inhibidors acústics estaran en funcionament cap a la tarda-capvespre i s'apagaran a la nit, per tal de no causar molèsties als veïns de les zones.

Totes les actuacions que es realitzen segueixen el Pla de poda d'arbrat elaborat, una planificació que estableix els criteris a seguir d'acord amb les característiques de cada espècie, a més de millorar la gestió del servei i reduir els costos que s'hi destinen.

La poda de l'arbrat, a més, permet adaptar el fullatge a la forma més adient segons les necessitats de la via i a més permet millorar la seguretat a la via pública, ja que s'eliminen branques seques i esqueixades o aquelles que afecten edificis, trànsit o senyalització.

Una solució per les palmeres



També es continuen aplicant els tractaments anuals, entre quatre i cinc vegades l'any, a les palmeres canadenques i dactilíferes. Fa un any i mig, el consistori va haver de prendre la decisió de tallar setze palmeres per l'afectació del morrut, una acció que va despertar polèmica a la vila per la por a perdre aquest arbre tan característic de front de mar.

Per això, l'alcaldessa Montse Mindan explicava a l'entrevista amb els lectors que des de l'Ajuntament s'ha previst fer una diagnosi explícita a les palmeres «més primes, unes deu o quinze, de l'avinguda de Rhode», dins d'un pla estratègic de l'arbrat del municipi rosinc.

L'alcaldessa Mindan va assegurar que actualment «si les palmeres no presenten una afectació profunda, no les talem». De moment, Rosersa està realitzant la poda i retirada de dàtils i nius de cotorres d'aproximadament 300 palmeres.