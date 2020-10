Neix la Plataforma Salvem Siurana per evitar l'eixamplament de la GIV-6219

Arran de l'aprovació al ple de la Diputació de Girona del 20 d'octubre de 2020 de l'eixamplament de la carretera GIV-6219 al pas dels nuclis de Siurana i Baseia, un grup de veïnes i veïns ha creat la plataforma Salvem Siurana per evitar que es dugui a terme aquesta obra. En paraules del seu manifest fundacional, «la Diputació de Girona projecta unes obres amb un plantejament de futur amb l'objectiu de comunicar Vilamalla, el Polígon i Garrigàs amb la C-31, convertint Siurana en un poble de pas» i que, per tant, no és una obra pensada per al benestar de veïns i veïnes.

També destaquen el fet que aquestes obres, que eixamplaran la carretera fins a 7 metres, «desconfiguraria la imatge més característica de l'entrada a Siurana, amb camps expropiats, ponts de formigó sobredimensionats, tala de la vegetació i els roures».

D'altra banda, des de la plataforma demanen a l'Ajuntament de Siurana d'Empordà que dugui a terme les accions i al·legacions oportunes al respecte perquè no es dugui a terme aquest projecte.



Plataforma Salvem Siurana

La Plataforma Salvem Siurana neix amb la ferma voluntat de preservar l'entorn natural i paisatgístic del municipi de Siurana d'Empordà davant del projecte d'ampliació de la carretera que passa per la vila. Es tracta d'una plataforma transversal que aplega veïns i veïnes del municipi, que disposa de lloc web i xarxes socials per fer sentir la seva veu.