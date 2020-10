L'Hospital de Figueres iguala el màxim d'ingressats per Covid de la primera onada

L'Hospital de Figueres arriba a 46 ingressats per coronavirus, el nombre màxim que es va registrar a la primera onada del març. El centre hospitalari adverteix que la previsió és que segueixi augmentant els propers dies i, per això, demana fer cas a les recomanacions per evitar el contacte social.







Avui hem igualat la xifra màxima d'ingressats per la #Covid19 registrada durant la 1a onada: 46 pacients. Les previsions indiquen que seguirem augmentant.

Us demanem que feu cas de les recomanacions i eviteu tant com pugueu el contacte social. Necessitem la vostra col·laboració. pic.twitter.com/9Xslxhnpa8 — Hospital de Figueres (@HospiFigueres) October 27, 2020