Castelló manté la formació empresarial telemàticament

El Procicat decidia, el dimarts 20 d'octubre passat, suspendre totes les activitats que impliquessin presencialitat als centres cívics i només es podran desenvolupar de forma telemàtica. A Castelló d'Empúries, aquesta mesura va afectar els cursos de formació bàsica d'idiomes, la formació ocupacional i empresarial. En aquest darrer cas, es van veure suspeses les sessions de fengshui i la formació per elaborar plans de promoció i difusió del negoci. Des de l'Ajuntament de Castelló, però, han decidit continuar les formacions establertes, i ho fan de manera telemàtica.

Helena Solana, regidora de Promoció Econòmica i Comerç, confessa que fer les sessions online «era una opció que estava sobre la taula quan vam fer la programació». Tot i això, Solana admet que «hi ha molta formació online, i sempre que es pugui la farem presencial, perquè creiem que és un valor afegit, però en cas que no sigui possible per les mesures de prevenció de contagis de la Covid, ho fem telemàticament».

Tot i traslladar els cursos a la pantalla, es manté l'horari «intentem fer-la al migdia, de dues a quatre de la tarda, per tal de facilitar l'assistència, i evitar formacions al vespre o entrada la nit, com s'havia fet» i afegeix que «donem totes les facilitats, i tinc constància de persones que aprofiten el confinament per fer formació», però reconeix que «si al novembre podem, tornarem al presencial».

L'Àrea de Promoció Econòmica ofereix periòdicament formacions per als comerços i empreses. D'una banda, a través de la cambra de comerç, com fes la bossa, que «solen ser dues formacions amb un total de quatre sessions». I d'altra banda, «segons les demandes dels comerciants, es busquen altres formacions que s'adaptin a les seves necessitats».

Des del consistori mantenen informades les empreses dels ajuts als quals es poden acollir, de la Generalitat o altres organismes, i també «plantegem noves ajudes». De fet, l'Ajuntament ja va treure una línia de 500 euros directes, i ara, segons Solana, «estem treballant en una nova línia de mesures per als negocis que han hagut de fer inversions per les mesures de la Covid-19».