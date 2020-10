Figueres rep una subvenció per millorar l'ocupabilitat a persones que s'han quedat sense feina per la pandèmia

Figueres rep una subvenció per millorar l'ocupabilitat a persones que s'han quedat sense feina per la pandèmia EMPORDA.INFO

L'Ajuntament de Figueres ha rebut una subvenció de 145.175 euros del programa Treball i Formació destinada a dur a terme projectes de millora de l'ocupabilitat de les persones treballadores, especialment aquelles que s'han quedat sense feina amb motiu de la crisi de la COVID-19 i per aquelles que tenen més dificultats d'accés al mercat laboral, per mitjà d'accions d'experiència laboral i accions de formació transversal.

En concret, la mesura Treball i Formació línia COVID-19 va adreçada a aquelles persones que han perdut la feina a partir del 16 de març de 2020 i a persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni ajuts. Aquests dos col·lectius han estat els més afectats per l'estat d'alarma i la crisi generada per aquest.

La línia, impulsada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), pretén incidir de forma directa sobre aquests dos col·lectius que conté les línies i accions següents:

COVID: contractacions de 9 mesos a jornada completa i acció de formació. Per a persones inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades a partir del 16 de març de 2020.

PANP-COVID: contractacions de 9 mesos a jornada completa i acció de formació. Per a persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni ajuts.

En total, en aquestes dos programes, hi participaran 10 persones, 5 a la línia COVID, amb suport a l'activitat comercial (3 participants) i suport a serveis socials (2 participants) i 5 a la línia PANP-COVID, amb projectes de suport auxiliar administratiu al servei d'habitatge (2 participants) i agents cívics i informadors de suport (3 participants).

Està previst que el programa s'iniciï a principis desembre 2020