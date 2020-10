El descans dels camioners es torna a veure afectat per les restriccions a l'hostaleria

"Mengem a dins del camió, i així no podem fer bé els descansos obligats""Haurien de tenir un restaurant per a ells, és molt trist veure’ls així""En un moment tan complicat, no es pot oblidar aquest col·lectiu"

A més del sector de l'hostaleria i la restauració, hi ha un altre gremi que reviu l'època del confinament del març. És el cas dels camioners que, amb el tancament de bars i restaurants, s'han tornat a trobar amb la situació de no tenir un espai on fer els descansos obligatoris entre jornades laborals ni on poder fer un àpat en condicions dignes. Tal com ens explica Nelson, un xofer de ruta internacional, «tornem a estar com vam estar l'altra vegada, tot i que en aquella ocasió encara hi havia més llocs que t'habilitaven dutxes o espais per a la higiene personal». El dia que parlem amb en Nelson està fent parada a la Jonquera de camí cap a Suècia, provinent d'Almeria (Andalusia). Ha dinat menjar per emportar que ha demanat a Altafulla (Tarragonès), lloc on l'altra vegada va poder dutxar-se, però ara només pot agafar el dinar.

Segons l'alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, aquesta condició no es dona al municipi fronterer, «des del començament, hi ha les dutxes dels establiments autoritzats, sempre extremant les mesures anticovid i desinfectant diàriament». Des del govern municipal, es van posar en contacte amb les diferents àrees de descans de la Jonquera per veure quins serveis podien oferir i es van trobar que «la majoria dels xofers ja coneixen aquests establiments des que va començar la pandèmia» i afegeix que els empresaris del municipi «són conscients de la problemàtica que suposa per a aquest col·lectiu i fan tot el possible per oferir menjar per emportar».

Tal com comenta Carlos, un altre xofer que s'atura a la Jonquera a descansar abans de travessar la frontera, lamenta com el menjar per emportar té l'inconvenient de «no tenir un restaurant, una taula, on menjar-lo tranquil», sinó que ho han de fer en el mateix camió. Aquesta situació dificulta que el descans sigui com hauria de ser, «aprofitar per sortir del camió, estirar les cames i descansar en un altre lloc», explica Nelson.

Altres camioners porten menjar de casa, pels primers descansos, o duen amb ells una petita cuina de gas per fer-se el seu menjar. Tal com expliquen des de la Jonquera, la situació a l'autopista amb les àrees de descans és pitjor. Per això aprofiten els establiments del municipi fronterer.

Les benzineres, condicionades també per les noves restriccions com a botigues 24 hores, s'han convertit de nou en un punt de venda de menjar per emportar. «Fem moltes pizzes i venem menjar precuinat», explica un treballador d'una de les benzineres que atenen centenars de camions a la Jonquera.

Una altra treballadora, que anomenarem Maria per preservar el seu anonimat, lamenta que hagin de tenir aquestes condicions, «em fa molta pena veure'ls així». Ella creu que «s'hauria d'habilitar un restaurant per a ells», ja que s'ha de recordar que «en el moment del confinament eren els nostres herois, els que permetien que tinguéssim subministraments a tot arreu». Reflexió que comparteix i defensa l'alcaldessa Sònia Martínez, «som conscients que és un col·lectiu afectat i en un moment tan complicat no els podem oblidar».