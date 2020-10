Comencen a instal·lar els radars de tram de l'N-II al Cinturó de Ronda

L'Alt Empordà està a punt de tenir en funcionament dos nous radars de tram. El que s'ubicara a l'N-II, en el tram que discorre concretament al Cinturó de Ronda de Figueres, conegut popularment com a «corredor de la mort» per l'alta sinistralitat i la taxa d'accidents mortals.

La setmana passada es va poder veure com els operaris col·locaven les estructures metàl·liques que es posen al punt d'inici i de fi del tram on es mesurarà la velocitat mitjana. Està previst que aquests aparells comencin a funcionar abans no acabi aquest any. Primer, però, estaran en fase de proves. En aquestes estructures que ja es poden veure a la carretera s'hi col·loquen les càmeres que s'encarreguen de controlar la velocitat mitjana del tram a mesurar.

Els nous aparells –que controlaran els dos sentits de la circulació– es col·loquen en el tram d'N-II comprès entre Hostalets de Llers i el polígon del Pont del Príncep, situat al sud de Figueres, al terme municipal de Vilamalla.

Estan separats per una distància de vuit quilòmetres, entre els punts quilomètrics 750 i 758. En aquest tram es pot circular a una velocitat màxima de 80 quilòmetres l'hora –anteriorment era possible circular a un màxim de 100 km/h pel Cinturó de Ronda, però les autoritats van decidir rebaixar-la vint quilòmetres per reduir la sinistralitat.

En aquests vuit quilòmetres que abraça el radar de tram històricament hi ha hagut concentració d'accidents de trànsit i, malauradament, quan encara es permetia el pas de camions a la Nacional II, molts havien estat mortals. Actualment hi ha hagut una caiguda de sinistralitat a l'N-II per la prohibició de circular-hi camions.



Entrebancs amb la licitació

El desembre passat, la Generalitat va adjudicar el projecte per a la instal·lació dels nous radars, dividit en un paquet de dos lots que preveu inversions en altres punts de la geografia catalana. El contracte està adjudicat a l'empresa Sistemas y Montajes industriales, SA, per un import total d'1,3 milions d'euros (IVA inclòs). El preu de sortida era d'1,6 milions, de manera que l'adjudicació final representa un estalvi del 19% del pressupost previst inicialment per l'administració.El gener del 2019 un «error» detectat en el pressupost va dur a la Generalitat a desistir del projecte fins que el juliol va tornar-lo a posar a licitació.

Amb aquests dos nous aparells, a la província hi haurà sis trams de carretera amb sistema de control de la velocitat mitjana, repartits per l'Alt i el Baix Empordà i el Gironès. Aquests radars es van començar a col·locar el 2014, ara fa set anys, a la província: el primer es va instal·lar a la carretera C-65, entre Cassà de la Selva i Llagostera. A l'Alt Empordà en funciona un a l'N-II, entre Capmany i Agullana, des de l'any 2017.