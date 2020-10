Davant la nova onada de casos de Covid-19, Càritas ha decidit ajornar la campanya Ningú sense llar, que s'havia d'engegar la setmana passada. La iniciativa està prevista que es realitzi a finals de novembre, més propera al dia assenyalat per fer visible i conscienciar sobre les persones sense llar. Amb el lema No tenir casa mata, es fa una crida a la solidaritat per aconseguir roba d'abrigar.

Primera edició del cartell d'enguany