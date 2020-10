Alternativa per Llançà demana la instal·lació de lavabos públics al mercat setmanal

El grup municipal d'Alternativa per Llançà (APL) ha demanat a l'equip de govern de l'Ajuntament la instal·lació de lavabos públics provisionals en el mercat setmanal mentre duri el tancament de bars per la Covid, mesura que també han demanat que es pugui perllongar més enllà d'aquest tancament. Segons el regidor del grup independent, Claudio Grande, "és una necessitat per als usuaris del mercat, siguin de Llançà o de fora, però també per als propis marxants del mercat, que passen moltes hores a la parada".

APL entén que caldria implantar aquesta mesura a diferents punts del municipi de manera permanent tot l'any per "no fer recaure aquesta responsabilitat a qui no pertoca", en aquest cas, els establiments de restauració. Segons la formació, aquesta situació demostra que "els bars compleixen amb una funció social que no els pertoca" i que no pot ser indefinit en el temps.