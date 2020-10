El pròxim 31 d'octubre acaba el termini per presentar les sol·licituds de subvencions per la zona blava a Castelló d'Empúries. Fins ara, s'han tramitat 450 subvencions i en resten 24 per tramitar.

Els ajuts, que ja s'han començat a abonar, els poden demanar les persones titulars de l'abonament de la Zona Blava del municipi de Castelló d'Empúries o les empreses i autònoms del municipi que desenvolupin la seva activitat a Castelló d'Empúries.