L'Hospital de Figueres habilita un espai de prealta per als pacients que no poden marxar

Des d'avui l'Hospital de Figueres habilita un Espai d'acollida de prealta hospitalària a la planta d'Hospitalització Quirúrgica que funciona de les 11 h a les 17 h sota l'atenció d'una auxiliar d'infermeria. L'estança consta de sis butaques separades per cortines i amb preses d'oxigenoteràpia per si fos necessari.

Aquest servei es destina als pacients que han estat donats d'alta però que per motius diversos no poden marxar del centre i fins ara s'esperaven a la seva habitació. D'aquesta manera es poden alliberar llits i habitacions per agilitzar els ingressos de persones procedents dels serveis d'Urgències i del Bloc Quirúrgic.

Només faran ús de l'Espai d'acollida de prealta hospitalària aquells pacients adults que hagin estat ingressats i que no tinguin dificultats per estar asseguts. No s'hi inclouen les persones en període d'aïllament per malaltia contagiosa (la Covid o una altra) o en fase de desorientació.

La mesura és una continuació de les actuacions que ja es van impulsar la setmana passada amb l'objectiu que l'Hospital de Figueres disposi del màxim de llits disponibles i pugui fer front a aquesta segona onada a l'Alt Empordà del coronavirus, compatibilitzant l'atenció covid amb l'activitat ordinària del centre.