L'Ajuntament de Roses adapta les activitats esportives i culturals al toc de queda

Amb motiu de la restricció a la mobilitat nocturna aprovada ahir pel Govern de la Generalitat de Catalunya, que prohibeix tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22 i les 6 h, l'equip de govern de Roses s'ha reunit aquest matí per establir l'adequació dels serveis i activitats municipals a la nova normativa. A continuació, s'ha dut a terme una altra reunió amb regidors de l'oposició, per posar en comú aquestes mesures.

Les mesures adoptades són les següents:



Equipaments esportius : se suspenen totes les activitats a partir de les 21 h, tant en instal·lacions públiques com privades. L'Ajuntament estudiarà la reprogramació dels horaris de cursos i activitats afectats, informant puntualment als participants. La resta de la jornada segueixen actives donant compliment a les mesures de prevenció i higiene necessàries.

: se suspenen totes les activitats a partir de les 21 h, tant en instal·lacions públiques com privades. L'Ajuntament estudiarà la reprogramació dels horaris de cursos i activitats afectats, informant puntualment als participants. La resta de la jornada segueixen actives donant compliment a les mesures de prevenció i higiene necessàries. Equipaments i activitats culturals : es mantenen actius amb adaptació als horaris de mobilitat nocturna permesos. En aquest sentit, l'Ajuntament reprogramarà els horaris de cursos i activitats previstes que es puguin veure afectats per les noves restriccions, informant puntualment als participants.

: es mantenen actius amb adaptació als horaris de mobilitat nocturna permesos. En aquest sentit, l'Ajuntament reprogramarà els horaris de cursos i activitats previstes que es puguin veure afectats per les noves restriccions, informant puntualment als participants. Mercat Municipal : s'estableix el control d'aforament als accessos.

: s'estableix el control d'aforament als accessos. Tancament de: parcs infantils, parcs de salut, jardí Mas de les Figueres i àrees esportives d'accés lliure (zona Montserrat Vayreda, platges i plaça de l'Alegria al Mas Matas).

de: parcs infantils, parcs de salut, jardí Mas de les Figueres i àrees esportives d'accés lliure (zona Montserrat Vayreda, platges i plaça de l'Alegria al Mas Matas). Distribució certificats autoresponsabilitat : l'Ajuntament posa a disposició de la ciutadania els certificats de declaració autoresponsable per justificar desplaçaments necessaris entre les 22 i les 6 h per a aquelles persones que no el puguin descarregar digitalment. Es troben disponibles al Servei d'Atenció al Ciutadà-SAC i a les dependències de la Policia Local.

: l'Ajuntament posa a disposició de la ciutadania els certificats de declaració autoresponsable per justificar desplaçaments necessaris entre les 22 i les 6 h per a aquelles persones que no el puguin descarregar digitalment. Es troben disponibles al Servei d'Atenció al Ciutadà-SAC i a les dependències de la Policia Local. Certificats d'empadronament: en casos de veïns i veïnes que, des de fora de Catalunya, hagin de tornar a Roses i no disposin de DNI o document oficial identificatiu amb l'adreça actualitzada, l'Ajuntament dispensarà el certificat d'empadronament corresponent per testificar el domicili actual.

El govern de Roses manté un contacte constant amb CAP, centres educatius i residència geriàtrica, i es manté alerta de l'evolució de casos i noves restriccions que es puguin acordar, per tal d'adoptar les mesures que siguin necessàries en cada moment.