L'Ajuntament de l'Escala tanca equipaments esportius i suspèn activitats culturals

Arran de la declaració de l'estat d'alarma i de les noves mesures aplicades per la Generalitat i seguint les recomanacions acordades amb el Consell Comarcal de l'Alt Empordà per la situació actual a la comarca, l'Ajuntament de l'Escala ha decidit que durant les properes dues setmanes romandran tancats els equipaments esportius municipals i se suspenen les activitats culturals programades.

L'objectiu és minimitzar els desplaçaments i els contactes socials tant com sigui possible per tal de rebaixar el nombre de casos detectats a la comarca i la pressió sobre els equipaments sanitaris de referència, en especial de l'Hospital de Figueres.

Tot i que les xifres a l'Escala són sensiblement inferiors a la mitjana, tant de la comarca com de Catalunya, l'Ajuntament de l'Escala considera que cal fer un esforç tant individual com col·lectiu per tal d'evitar que continuï creixent la propagació de la Covid-19.

Les activitats previstes durant aquestes dues setmanes que queden ajornades per a una nova data són les sessions pendents dels tallers de pedra seca i cançó popular, l'acte previst a la biblioteca d'aquest dissabte i la primera activitat del Sent la Badia, amb sessió de Mindfullness, que estava programada per el següent cap de setmana.

Els parcs infantils continuen tancats i es recomana a la població evitar desplaçaments sempre que sigui possible i reduïr els contactes socials, donat que bona part dels nous contagis s'estan produïnt en trobades amb amics i familiars.