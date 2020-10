Cs Figueres proposarà la jornada continuada en els centres educatius

El grup municipal de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Figueres proposarà en el proper ple municipal que les famílies puguin sol·licitar la jornada continuada en els centres educatius de la ciutat. La regidora taronja, Elisabeth Guillén, ha assegurat que en l'actual context generat per la pandèmia "es tracta d'una mesura que permet la conciliació laboral dels pares i disminueix els riscos durant les entrades i sortides dels centres escolars". En concret, la proposta del partit liberal passa per configurar un horari lectiu de 9h a 14h amb un servei de menjador fins a quarts de cinc de la tarda. "Això permetria a les famílies que ho sol·licitin redistribuir la jornada escolar i que l'hora del dinar no interrompi l'activitat lectiva", ha indicat Guillén.

La regidora taronja ha recordat que altres municipis de la província, com per exemple Tossa, ja han aprovat aquesta moció. "Estem proposant una mesura que ja han reclamat molts pares en diversos centres i és comprensible facilitar-los que puguin escollir aquest sistema si els permet conciliar millor", ha justificat la regidora. Per a Guillén, la iniciativa "va orientada a respectar la llibertat d'elecció del es famílies perquè aquest sistema es pugui implantar en el centres en què es voti majoritàriament", ha afegit.

D'aprovar-se la moció, l'Ajuntament haurà de sol·licitar al Departament d'Ensenyament i al seu Conseller, que estableixin els mecanismes necessaris per a la lliure elecció per part de les famílies i l'autonomia del centre a l'hora d'optar per la jornada continuada.