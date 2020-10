Roses organitza un cicle de xerrades per a famílies d'adolescents

L'Àrea de Joventut de l'Ajuntament de Roses ofereix un nou cicle de xerrades per a famílies amb adolescents, que podrà seguir-se en les modalitats online o presencial. Els objectius principals són potenciar les habilitats parentals i millorar el benestar emocional tant d'adults com d'adolescents.

El cicle constarà de tres xerrades que tindran lloc els mesos d'octubre, novembre i desembre, i que són conduïdes per l'Associació Ranura, entitat dedicada a l'atenció emocional, terapèutica i educativa a infants, adolescents i famílies. En les diferents sessions, s'abordaran els aspectes principals que preocupen els adults amb adolescents a càrrec seu, donant-los recursos per acompanyar els seus fills i filles en camí cap a l'adultesa i per millorar la convivència diària amb ells.

La primera de les xerrades se celebrarà el dimecres 28 d'octubre i tractarà entorn el món emocional de l'adolescent, donant a conèixer què implica ser adolescent en l'àmbit físic, neurològic, emocional... i abordant quines habilitats com a mares i pares poden ajudar i acompanyar els joves en els seus processos. El cicle prosseguirà el dimecres 25 de novembre amb la xerrada No em ratllis! Com aconseguir que el meu fill m'escolti, i finalitzarà l'1 de desembre amb Límits clars i coherents.

Totes les xerrades tindran lloc de 19 a 21 hores i es poden seguir de manera presencial o en línia.