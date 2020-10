«M'estimo la meva empresa i també crec en el que fem»

Llicenciada en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), amb un Màster en Humanitats per la Universitat de Barcelona (UB) i un postgrau de reportatge televisiu a la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Montserrat Rigall fa 21 anys que treballa a Ràdio Televisió Espanyola (RTVE) Catalunya. Va començar la seva carrera professional a Televisió de Figueres, amb 14 anys, i a Ràdio Vilafant, als 15. Després de passar pels Serveis Informatius de TV3, va entrar a treballar al Centre de Producció de RTVE Catalunya, a Sant Cugat del Vallès, on ha exercit diferents responsabilitats: editora de l'Informatiu Vespre o sotsdirectora d'El Debat de la 1. Actualment, Rigall combina la carrera professional amb la docent, impartint classes a la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona), des del 2019. També, és professora de l'Institut de RTVE i, recentment, incorporada a Radiofònics com a docent.

El mes de juny passat, Rigall va estrenar el càrrec de cap de Comunicació de RTVE Catalunya. «És una responsabilitat que assumeixo amb molta il·lusió i ganes. Considero que, a RTVE Catalunya, hi ha grans professionals que fan una feina excel·lent que cal posar en valor i el que vull és ajudar-los a brillar», confessa la figuerenca.

Quan la nova direcció de RTVE Catalunya, encapçalada pel seu director Pere Buhigas, li va proposar el nou càrrec, va posar pros i contres a sobre la taula i, de seguida, va veure que era una bona oportunitat per començar un projecte nou ple de reptes atractius. «Vaig acceptar l'oferiment convençuda que puc aportar el meu gra de sorra, tant en la Comunicació externa/interna com en màrqueting i xarxes socials d'aquesta casa», afirma. Vol recuperar la credibilitat i la imatge d'una marca «on treballen grans periodistes i grans professionals d'equips tècnics de mitjans». El seu objectiu assegura que és fer lluir els professionals que té al seu entorn i, alhora, passar-s'ho bé. «M'agrada la meva feina, estimo l'empresa i crec en el que fem, per això, m'atrau aquest nou repte professional. Tinc l'oportunitat de fer visible la tasca que fan els meus companys i això m'omple d'orgull».

Com a directora de Comunicació, confessa que es planteja cada jornada laboral com una nova oportunitat. «Vull fer-nos encara més presents en molts dels esdeveniments culturals, socials i polítics més rellevants de l'escena actual. Som patrocinadors del Festival Castell Peralada, el Festival Tor­roella de Montgrí, el Mercat de Música Viva de Vic o, aquest any, hem recuperat la nostra presència com a col·laboradors del Miniput, la mostra de televisió de qualitat, i en vista a l'any vinent, treballem per ser-ho de Sons del Món, Estrenes de Girona i el Festival de Cinema de Sitges, entre molts altres. El que he de fer és vendre una marca i crec en la marca que venc».

Un altre repte és fer que els seus companys recuperin la confiança en si mateixos, «en la feina que fan, que és molt professional, fem periodisme de qualitat. Per això, és el moment de deixar de ser transparents en l'escenari audiovisual català. Hi ha moltes maneres d'explicar una mateixa realitat i nosaltres ho fem des del respecte cap a totes les ideologies. Entenc –continua dient– que els ciutadans tenen dret a ser informats en el seu propi idioma, en la seva llengua materna, des de diferents punts de vista, i nosaltres els oferim un ampli ventall d'opinions».

En definitiva, Montserrat Rigall té ara un doble objectiu: «que els treballadors de RTVE Catalunya se sentin orgullosos de portar la samarreta i, alhora, fer palès, entre els ciutadans, que existeix una televisió pública catalana que respon a les necessitats de ser informats, formats i entretinguts. Aconseguir aquests reptes crec que serà relativament factible, si tenim en compte que l'aposta de la direcció actual està duplicant les hores d'emissió en català a la nova temporada. Estem fent programes d'anàlisi i debat polític i social, incrementant el suport a la cultura, apostant per l'entreteniment i els festivals musicals i cinematogràfics del país», manifesta Montser­rat Rigall.

Ara, RTVE Catalunya està emetent dos programes en directe, simultàniament, a la 2 i Ràdio 4, com són Cafè d'idees (amb Gemma Nierga) i el programa esportiu Desmarcats (d'Albert Font). Cada dijous, tenen el debat social Obrim fil (de Xavier Sardà), per la 1. Dijous a la nit, fan la franja de desconnexió en prime time. La 2, aporta Rigall, emet sis hores diàries en català. Tot plegat, amb un lema que caracteritza aquesta nova etapa, Ho fem per tu. «El que més m'apassiona de la meva tasca és que hi ha moltíssima feina a fer. La meva intenció és fer-la de forma humil, honrada i perseverant», explica la periodista figuerenca.