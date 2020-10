Interior es compromet a millorar la seguretat de Figueres amb més efectius

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha assegurat aquest matí a Figueres que s'ampliaran els dispositius de Mossos d'Esquadra a la ciutat i a la comarca. "Tenim 750 agents que s'han de distribuir per tot el territori i el nord de Girona també es veurà beneficiat", ha declarat. Sense concretar dates ni nombre d'efectius, Sàmper ha mostrat al govern local la predisposició a treballar per a millorar la seguretat de Figueres.

En el marc d'una visita institucional a la ciutat, el conseller s'ha reunit amb l'alcaldessa Agnès Lladó, el vicealcalde i regidor de Seguretat, Pere Casellas i diferents autoritats en matèria de seguretat a la zona: el delegat territorial del Govern de la Generalitat a Girona, Pere Vila; el director general de la Policia, Pere Ferrer; el director dels Serveis Territorials d'Interior a Girona, Albert Ballesta; el comissari cap de la Regió Policial de Girona, Josep Milan; l'inspector cap de l'Àrea Bàsica Policial de Figueres, Alfons Sánchez; i l'inspector de la Guàrdia Urbana de Figueres, Josep M.Riera.

La reunió ha servit per posar al dia al conseller de la seguretat ciutadana a la ciutat i demanar-li més efectius, "sabem que arribaran entre 200 i 250 a la demarcació de Girona, a veure quants acabaran arribant a la nostra zona", ha expressat l'alcaldessa, que espera que aquesta incorporació es produeixi l'any vinent. En aquest sentit, Sàmper ha assegurat que la col·laboració amb el municipi és "plena" i que "hi haurà un increment d'efectius a Figueres i a la resta de Catalunya". També s'ha compromès a millorar la coordinació entre la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra, "un problema que no és només de Figueres però que s'ha de millorar", ha dit.

L'alcaldessa ha ressaltat la importància de la nova Àrea Bàsica Policial de la Jonquera prevista properament, que permetrà ampliar el dispositiu a la comarca amb uns 60 efectius, "el que no han de fer és minar la comissaria de Figueres", ha manifestat l'alcaldessa.



Zona nord-oest

Segons ha detallat l'alcaldessa, la problemàtica viscuda a la zona nord-oest de la ciutat ha sigut un dels punts a parlar, en referència als nombrosos talls de llum que pateixen els veïns. La solució passa per "la col·laboració entre Guàrdia Urbana i el cos de Mossos d'Esquadra", ha dit l'alcaldessa. "Sense restar importància - ha afegit - a la feina que s'està fent i que ha fet minimitzar el cultiu de la marihuana a Figueres, cosa que ha fet expandir-ho per la resta del territori". En aquest sentit, les autoritats han comentat a la reunió la diferència de regulació entre la francesa i l'espanyola.



Toc de queda

El conseller ha assegurat que el toc de queda és un escenari que "tenim present" però que aplicaran seguint criteris mèdics. Per les connotacions bèl·liques del terme, el conseller Miquel Sàmper prefereix parlar de "limitació de la mobilitat nocturna" i ha destacat que és necessari perquè "les autoritats mèdiques estan focalitzant molt el brot de contagi en les activitats que estan en aquesta franja horària".

En termes jurídics, l'aplicació del toc de queda hauria de comptar amb l'aval del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, "com tota restricció de drets fonamentals", ha detallat el conseller.

La primera data que es marca el Govern de la Generalitat per avaluar la situació és divendres vinent, quan finalitza el període de quinze dies del tancament de bars i restaurants decretat pel Procicat.

El conseller ha fet una crida a la "corresponsabilitat" de la ciutadania i aconsella quedar-se a casa el cap de setmana i evitar la mobilitat innecessària. Ha deixat molt clar que des del govern "no volem festes el cap de setmana", i tot i que "no estem en el moment de les ordres, però sí del control" ha manifestat que evitar les intervencions policials és "enganyar-nos a nosaltres mateixos", ja que "al virus no l'enganyarem".