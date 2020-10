La campanya de "Diposita aquí el teu masclisme" arriba a Roses

L'Ajuntament de Roses s'adhereix a la campanya de sensibilització impulsada per l'Institut Català de les Dones i aviat es col·locaran simbòlicament a les papereres de diferents punts de la població, uns adhesius amb la llegenda "Diposita aquí el teu masclisme", títol de la campanya. L'objectiu de la mateixa és acabar amb el masclisme, llençant-lo simbòlicament a les papereres.

Des de l'Institut Català de les Dones es remarca la importància que no es pot lluitar contra el masclisme si primer no és reconegut. Cal identificar-lo per poder eliminar la desigualtat social que genera. Per a aconseguir la igualtat efectiva i no provocar una doble discriminació cal desemmascarar les desigualtats socials, econòmiques i jurídiques que pateixen les dones.

La regidora d'Acció Social i Igualtat, Esther Bonaterra, explica que "participant en aquesta campanya volem aportar el nostra granet de sorra per a conscienciar de l'existència de masclisme a la nostra societat i la necessitat de treballar tots per superar-lo".

Per fer fer visible aquesta realitat, Roses s'afegeix a la campanya per tal d'interpel·lar vianants i veïns amb els adhesius que mostraran el lema.