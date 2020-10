Cs Figueres demana un pla de rescat específic per al sector de l'oci nocturn, restauració i locals musicals

"La situació de crisi sanitària ha fet que al voltant d'un 60% de les empreses d'oci nocturn a tota Espanya hagin estat abocades a la fallida, i Figueres no s'escapa d'aquesta situació que també afecta a restaurants i locals musicals". D'aquesta manera s'ha pronunciat el portaveu de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Figueres, Héctor Amelló, per anunciar la presentació d'una moció en la qual demanarà al govern local que dins el pla de reactivació econòmica inclogui un pla de rescat específic per al sector de l'oci nocturn, restauració i locals musicals de la ciutat. "La Generalitat de Catalunya ha promogut mesures i resolucions com el tancament dels locals d'oci nocturn i restauració sense tenir en compte el diàleg amb el sector i les mesures preses per a pal·liar la situació econòmica d'aquests negocis són insuficients", ha argumentat.

En el cas concret de Figueres, Amelló ha demanat que aquest pla de rescat "hauria d'introduir-se dins del pla de reactivació econòmica que ja es va aprovar al juliol" i, al seu torn, hauria de contemplar ajudes directes als establiments afectats amb l'objectiu que puguin fer front als pagaments més immediats com són a proveïdors, lloguers, hipoteques i subministraments. "D'aquesta manera mostraríem realment que estem donant suport al col·lectiu de negocis de restauració, bars i restaurants davant les mesures restrictives que estan impedint totalment o parcialment la seva activitat", ha explicat.

El portaveu liberal també ha anunciat que en la moció proposarà que s'insti el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme a l'elaboració del corresponent pla de suport per al sector de l'hostaleria, de l'oci nocturn, la restauració i els locals musicals que, entre altres coses, "contempli l'extensió de l'ajornament dels tributs i de la Seguretat Social i de les moratòries sobre els préstecs personals, la recuperació de la prestació extraordinària per cessaments d'activitat per als autònoms que hagin de tancar el seu negoci o vegin desplomar-se els seus ingressos per les restriccions i l'ampliació de les ajudes extraordinàries per als ERTOs fins al moment en què es pugui recuperar la situació prèvia a l'impacte de la crisi del Covid-19", ha exposat. La mateixa proposta també serà reclamada al Govern de la Generalitat "perquè és important evitar que aquestes empreses i els llocs de treball que generen desapareguin".