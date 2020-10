Aquest any no hi haurà castanyada popular a Castelló d'Empúries

Cada any els Espais joves del municipi s'encarreguen de la castanyada popular del municipi. Enguany, a causa de la pandèmia, el Departament de Joventut de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha decidit suspendre-la, per tal d'evitar aglomeracions. Es recomana celebrar aquesta festa en família, en grups reduïts (màxim 6 persones, tret que tots siguin convivents).

Per altra banda, cal recordar que tampoc es pot portar a terme l'activitat de "truc o tracte" per la qual els nens i nenes van disfressats casa per casa per demanar llaminadures, ni tampoc passatges del terror esporàdics si no és només amb els grups de convivència estable o en grups de 6 persones com a màxim (comptant actors i participants).