El sector d'hostaleria gironí convoca una manifestació aquest divendres

La Federació d'Hostaleria de les comarques de Girona ha convocat una manifestació aquest divendres 23 d'octubre a Girona en contra de l'obligació de tancament imposada al sector.

Sota els lemes "el tancament no és la solució" i "l'hostaleria no és el virus", els associats reclamen al Govern de Catalunya replantejar-se les mesures decretades que obliguen a tancar els negocis d'hostaleria i restauració com a prevenció de la Covid-19.

La marxa sortirà de l'Oficina de Correus de Girona a les 11.30 hores i recorrerà els carrers de la ciutat fins a la Delegació del Govern, on es llegirà el manifest. Els organitzadors convoquen als manifestats vestits del seus oficis.