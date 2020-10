Reprenen les accions de promoció del projecte BiciTransCat

El passat 7 i 8 d'octubre, es va realitzar un Press Trip comarcal amb vista a reactivar, en la mesura del possible, les accions de promoció del projecte BiciTransCat. Aquesta acció promocional estava programada pel mes de juliol, però a causa de les mesures preventives contra la Covid-19 adoptades a Figueres i Vilafant, es va haver de cancel·lar per precaució. Aquest mes d'octubre ha estat possible acomplir l'actuació, tot i que en una versió més reduïda de la prevista inicialment.

Els periodistes presents a la comarca van ser tres: Isabelle Forget de Bilbo Mag, Nicolas Laffont de Ràdio Lengadòc i Ma WebTV i Saliha Hadj-Djilan de le Petit Futé i TourMag. Van arribar a la tarda a l'estació del TAV amb el tren procedent de París i d'aquí, se'ls va traslladar al municipi de Castelló d'Empúries per iniciar les visites. En primer lloc, van anar als Aiguamolls de l'Empordà on van poder observar els nombrosos ocells que habiten en aquest espai a la tardor. Tot seguit, van visitar la vil·la medieval de Castelló d'Empúries, per acabar el dia amb un sopar als canals d'Empuriabrava. L'endemà matí, els periodistes van poder fer una visita guiada a la ciutat de Figueres, abans de tornar cap a França en tren.

Amb aquest Press Trip, es vol promocionar la comarca entre els turistes procedents del sud de França, i fer valdre el tren d'alta velocitat i l'estació del TAV de Figueres – Vilafant com a porta d'entrada a l'Alt Empordà des de França. Donades les circumstàncies actuals, també s'ha volgut contrarestar la visió que es té des del país veí sobre la situació actual al nostre territori i, mostrar als turistes francesos, que l'Empordà és un destí segur per viatjar.

Pel que fa a la resta d'accions de promoció presencials previstes per aquesta tardor, de moment no estan programades. En la mesura del possible, les accions que es puguin dur a terme en línia, es realitzaran en aquest format. Per exemple, estan previstos al llarg del 2021 cursos per al sector empresarial o workshops per a tècnics del sector turístic. Per altra banda, s'incrementaran els esforços en l'edició de material i els estudis de la mobilitat de la comarca.

De cara a la primavera, es manté la realització d'una Fam Trip amb els Tour Operadors interessats en obrir mercat a l'Empordà en l'àmbit del cicloturisme. Aquest Fam Trip estava previst per a la primavera del 2020, i la seva reprogramació, depenia de les perspectives econòmiques dels respectius Tour Operadors. Aquests han expressat la voluntat de continuar programant paquets turístics en la nostra comarca.

Pel que fa al desenvolupament de la via pedalable, per aquest mes d'octubre està prevista la finalització de les obres del carril bici de Roses.

El projecte BiciTransCat ha estat cofinançat en un 65 % pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través d'Interreg V-A Espanya, França, Andorra (POCTEFA 2014-2020). L'objectiu de POCTEFA és el de reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. L'ajuda se centra en el desenvolupament d'activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres, a través d'estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible.