Ratxes de més de 114 km/h al Pirineu i onades de 5,7 metres a la Costa Brava

Les comarques gironines viuen unes hores intenses de vent i mala mar. Les fortes ventades però estan concentrades en punts alts, és a dir a les cotes més elevades del Pirineu.

En aquestes àrees de muntanya ja hi bufa de valent i fins a dos quarts de dotze del migdia ja s'havien registrat unes ratxes màximes destacades. Com els 114,8 quilòmetres per hora d'Ulldeter o els 112,6 de la Tosa d'Alp.

A banda d'aquesta situació a muntanya, aquest moviment meteorològic també s'ha traduït amb fort onatge. A Tossa de Mar per exemple, aquest era l'aspecte de la platja aquest matí:

A la Costa Brava, concretament, a la boia que té Ports de l'Estat a Begur ja s'hi ha detectat onades de més de 2,5 metres.

Concretament, el pic més alt ha tingut lloc a les set del matí quan s'ha registrat un pic d'onada de 5,7 metres. A l'Escala avui es podia veure esportistes que aprofitaven les onades per fer surf.

El Servei Meteorològic de Catalunya assegura que aquesta situació té les hores comptades ja que el vent i l'onatge està previst que vagin de baixada a mesura que arribem a la tarda.

Arran de la situació meteorològica hi ha alertes per vent i mala mar i Protecció Civil demana a la gent que vagi amb compte.