L'alcaldessa de Figueres es reuneix amb l'Associació d'Hostaleria per mostrar el suport al sector

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, i la regidora de Promoció Econòmica, Ester Marcos, s'han reunit avui telemàticament amb l'Associació d'Hostaleria i també amb el president de Comerç Figueres, per explicar les mesures que s'han impulsat a nivell municipal de suport al sector de la restauració per pal·liar els efectes de les restriccions decretades per la Generalitat de Catalunya que ha obligat al sector a aturar l'activitat en aquesta segona onada de la pandèmia de la Covid-19.

L'alcaldessa ha explicat les mesures que s'han dut a terme des de l'Ajuntament de Figueres sobre el no cobrament de la tarifa d'escombraries mentre aquests negocis no puguin obrir, així com també la taxa d'ocupació de via pública, mesures que ja es van aplicar amb la primera onada.

En el marc de bona col·laboració entre el sector i l'Ajuntament, s'ha acordat fer una campanya conjunta per promoure i conscienciar als ciutadans de què de tothom depèn que el sector pugui obrir i apel·lar als missatges de responsabilitat individual de tothom per fer front a la pandèmia.

L'alcaldessa també ha agraït l'esforç de tots aquests mesos a un sector que s'ha adaptat, que ha implementat mesures de seguretat per tal de fer-lo un sector segur davant la Covid-19.

L'associació també ha proposat que de cara al 2021 hi hagi altres mesures d'ajudes directes per ajudar al sector.

Per la seva banda, l'alcaldessa de Figueres ha remarcat també l'aposta pel comerç i el turisme i per la promoció de la ciutat. "El nostre és un govern que ha apostat per la promoció de la ciutat, pel turisme i pel comerç, per fer de Figueres una ciutat amb més dinamisme econòmic. Hem invertit més de 400.000 euros en la promoció de la ciutat, la qual cosa no s'havia fet fins el moment".