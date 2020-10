L'Ajuntament de Castelló d'Empúries facilita el préstec de routers amb connexió wifi per a alumnes en confinament

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries facilita el préstec de routers amb connexió wifi a aquells i aquelles alumnes que es trobin confinats/des i que requereixin del servei de connexió a internet per a poder seguir les classes i les tasques escolars en aquesta situació.

El curs escolar farà poc més d'un mes que ha arrencat i al llarg d'aquests dies són diversos els grups d'alumnes que s'han hagut de confinar alguns dies com a mesura preventiva per la Covid-19. Aquesta és una situació que ja es contemplava, tot i que els protocols als centres educatius estan establerts per a poder garantir, en la mesura del possible, l'escolarització presencial del conjunt de l'alumnat.

És per aquest motiu que s'ha decidit reprendre el servei de préstec d'aparells routers amb connexió wifi tal com s'havia engegat durant el confinament i tancament dels centres educatius, durant el final de curs passat. L'objectiu és poder facilitar el desenvolupament de les tasques i l'estudi a distància que els centres educatius indiquen als alumnes que es troben confinats temporalment a casa.

Un aspecte clau d'aquest servei consisteix en l'agilitat i la senzillesa del procés de préstec, a fi que l'alumnat en pugui fer ús de la manera més ràpida possible. Són els centres educatius qui valoren i proposen l'alumnat que en té necessitat. Per aquest motiu, l'Ajuntament ha generat una sol·licitud que els centres poden omplir amb les dades de l'alumne/a que ho requereix i enviar-ho telemàticament, al mateix moment que la família de l'alumne/a pot venir a recollir el router a Serveis de la Ciutadania de l'Ajuntament.