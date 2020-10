La fundació SER.GI pretén captar pisos per destinar-los al lloguer social

La fundació SER.GI ha engegat una campanya per captar pisos per destinar-los al lloguer social. La iniciativa, que s'anomena 'Obre la porta al lloguer social', neix fruit de la "necessitat de garantir el dret a l'habitatge" a les persones en situació vulnerable però també davant de la creixent demanda que han experimentat arran de la crisi de la covid-19. Segons l'entitat, una de les conseqüències més alarmants és el progressiu increment de persones que no poden pagar les hipoteques i lloguers i que s'acaben trobant amb un desallotjament. Paral.lelament, diuen, la falta d'habitatge "assequible" i l'augment d'habitatges buits i segones residències sense llogaters ni turisme "ofereixen una possibilitat per repensar el lloguer tradicional".

L'entitat vol incrementar el nombre de pisos que gestiona a les ciutats de Girona, Figueres, Salt, Lloret, Caldes de Malavella, Vidreres, Maçanet de la Selva i Cassà de la Selva. Per això, fa una crida als propietaris particulars que tinguin pisos buits a posar-los al lloguer a través de la seva entitat obtenint "avantatges".

Entre ells, el cobrament "garantit", el compromís de retorn del pis en el mateix estat de conservació, assegurança multirisc i gratuïta mentre tingui vigència el contracte, seguiment periòdic, gestió administrativa, tràmits i la bonificació de part de l'IBI (en funció del municipi).

Per donar visibilitat a la campanya, el director del Temporada Alta, Salvador Sunyer, ha estat la persona escollida per posar cara i veu al vídeo de promoció que s'està emetent per TV Girona i les xarxes socials.



Gairebé 500 famílies van perdre la casa el 2019

Segons l'entitat, durant el 2019, hi ha hagut 499 famílies gironines que, a més de perdre la casa, s'han quedat amb un deute gairebé de per vida, perquè no han pogut afrontar la hipoteca i el banc els ha desnonat.

De tots els llançaments que s'han fet efectius l'any passat, sis de cada deu (el 61,7%) són contra particulars i famílies que estaven de lloguer i no han pogut afrontar les quotes mensuals. En concret, 1.107 casos.

Actualment la Fundació SER.GI fa el seguiment de 273 habitatges que acullen famílies en risc d'exclusió a Girona, Lloret de Mar, Figueres, Caldes de Malavella, Salt i La Bisbal.

La Fundació SER.GI destaca que l'administració competent no té un dispositiu útil per donar resposta a la demanda de lloguer social actual.