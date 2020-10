La Federació d'Hostaleria de Girona demana al Govern que reconsideri el tancament del sector: "No és la solució"

El president de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona, Antoni Escudero, demana al Govern que reconsideri el tancament de bars i restaurants i diu que "no és la solució". Durant l'acte del 50è aniversari del Gros Mercat a Figueres i en presència del conseller d'Empresa, Ramon Tremosa, Escudero ha negat que el sector sigui principal "el focus" i ha recordat que durant la reobertura van saber "conviure amb la pandèmia". "Per nosaltres, la salut és primordial", ha dit tot afegint que no poden ser "els damnificats d'aquesta pandèmia". Escudero també ha demanat a la Generalitat que s'emmiralli en les mesures que estan adoptant altres països i que no han suposat el tancament d'establiments.

En aquest sentit, ha posat com a exemple el toc de queda. "Prenguin mesures per preservar l'economia", ha insistit.

Durant la seva intervenció, Escudero ha dit que durant la reobertura després del confinament el sector va saber "conviure" amb el virus i que, per a ells, la "salut" dels clients és "primordial". "És un total despropòsit que ens hagin tancat els negocis", ha insistit. En aquest sentit, ha demanat a la Generalitat que s'emmiralli en mesures que estan prenent altres països com França ."Com el toc de queda o la limitació d'horaris, amb aquestes mesures nosaltres podríem estar d'acord", ha dit.

El president de la federació ha insistit que la pandèmia existeix a nivell "mundial, no només a Catalunya" i ha afirmat que, en una reunió el dia que es va acordar el tancament del sector, li va semblar que Tremosa no estava d'acord amb la decisió. "Estic convençut que la seva voluntat no era aquesta i que sap que no s'està fent bé", ha afegit.



"Rescat" del sector turístic

D'altra banda, ha demanat mesures per preservar l'economia. "Llenceu un pla d'ajuts directes i de rescat al sector turístic. No volem més préstecs que ens endeutin", ha dit. També ha reclamat que els fons europeus arribin a les empreses i ha avisat que, si no es prenen mesures, "moltes quedaran pel camí". "Ens podem asseure les vegades que calgui però la solució no és el tancament", ha insistit.

Precisament, la Federació ha convocat per aquest divendres una manifestació, que començarà a Correus de Girona a les 11.30h i acabarà davant de la Delegació del Govern, sota el lema: "El tancament no és la solució. Els nostres establiments són segurs".

Durant la seva intervenció Tremosa no ha fet referència a la petició d'Escudero, tot i que ha dit que espera que aviat el sector de l'hostaleria torni al "lideratge" que comparteix amb el sector comerç. Tremosa ha elogiat la tasca de la GM Food Iberica i ha assegurat que "l'esperit emprenedor" de Catalunya s'ha forjat "fins i tot en contra de marcs que han fet més difícils les coses", en referència a l'estat espanyol. "Pertanyem a un estat que no precisament facilita les coses", ha afegit.



95è aniversari de GM Food i el 50è del primer Gros Mercat

GM Food Iberica ha inaugurat aquest dimarts a reforma del Gros Mercat de Figueres coincidint amb el 50è aniversari de l'obertura d'aquest establiment, el primer cash&carry que es va obrir a l'estat espanyol. L'acte, amb aforament reduït, ha servit també per celebrar els 95 anys de la companyia, nascuda l'any 1925 de la mà de la família Miquel.

El director general de GM Food, Lluís Labairu, ha aprofitat el seu discurs per recordar la trajectòria de l'empresa i ha volgut reconèixer la tasca de l'hostaleria, recordant que ha estat un sector especialment castigat per la pandèmia. També ha dit que durant el confinament van fer un important "esforç" per mantenir la plantilla i que seguiran amb l'objectiu d'una "actualització constant". "Tenim el repte de ser el principal proveïdor d'hostaleria de l'estat espanyol", ha afegit.

L'empresa va engegar fa unes mesos un projecte de renovació dels seus centres Gros Mercat per adaptar-los a les necessitats dels seus clients. A Figueres, ja és una realitat amb una inversió de 2,4 milions d'euros (MEUR). El projecte també s'està implementant als centres de Girona i Palamós i, properament, a Olot.

El Gros Mercat Figueres, que compta amb una superfície de més de 8.000 metres quadrats, (5.723 dels quals de sala de venda), ha experimentat una renovació integral, que comporta un nou concepte del mercat de frescos. Amb una superfície de 1.294 metres quadrats , inclou fruiteria, carnisseria, peixateria i refrigerats, amb una major presència de productes locals, de més de 100 proveïdors de les comarques gironines.

També s'amplien formats i l'assortiment de productes, promouen productes ecològics i es crea un nou concepte de celler, potenciant la secció de vins de la DO de la zona. En total, el centre compta ara amb 10.840 referències, 1.273 de les quals són marques pròpies de GM Food. El centre, a més, té una plantilla de 32 treballadors i 80 places d'aparcament.

D'altra banda, s'han fet adaptacions per ser més sostenibles substituint les instal—lacions frigorífiques amb altres tecnologies que no tenen afectació sobre el medi ambient i renovat equips existent per altres de més eficient. Els 70 cash&carry de GM Food fan servir energia elèctrica renovable amb certificat d'origen, disposen de plans de gestió de residus i han adaptat el sistema d'il—luminació a LED.

La companyia dóna feina a més de 600 persones a les comarques gironines, on té sis Gros Mercat (Figueres, Girona, Olot, Palamós, Blanes i Lloret), i una plataforma logística a Vilamalla, que subministra a tots els establiments propis i franquiciats de la seva àrea d'influència. GM FOOD també disposa de dues benzineres GMOil, als Gros Mercat de Blanes i de Girona. L'empresa treballa amb 110 proveïdors locals de la província.



Un referent a l'estat espanyol

La companyia, referent del sector majorista de la distribució alimentària a Espanya, té un volum de negoci de 1.161 MEUR i 2.500 empleats. També compta amb una xarxa formada per sis plataformes logístiques repartides per tot l'estat espanyol. Actualment, el 60% de la facturació de GM FOOD correspon al sector de l'hostaleria i restauració, seguida del 38,5% que correspon a 'retail', supermercats independents i distribuïdors locals.



Més de 1.600 productes propis

En total, la companyia té 70 cash&carry, 19 benzineres i una xarxa de més de 700 supermercats franquiciats de les marques SUMA, Proxim i Spar. I no només ha crescut en nombre d'establiments sinó que, des de la creació de la seva marca d'alimentació Gourmet, l'any 1986, ha continuat incrementant la oferta de referències pròpies. Entre elles, marques com GM WINES (vins), Mical (drogueria i neteja), Micaderm (productes d'higiene i cura personal) i Mic&Friends (menjar per a gossos i gats), a les que s'han afegit recentment Greenwell (infusions), Zicarelli (cafès) i Idonia (aigües). Tot plegat, ha configurat un catàleg de més de 1.600 productes propis.