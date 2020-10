Castelló d'Empúries s'adhereix a la campanya 'Diposita aquí el teu masclisme'

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries s'ha adherit a la campanya "Diposita aquí el teu masclisme". Es tracta d'una nova iniciativa impulsada per l'Institut Català de les Dones que pretén reconèixer i desmuntar el masclisme "per llençar-lo directament a la paperera".

La campanya consisteix en fer visible en les papereres públiques aquest lema i per això s'han elaborat uns adhesius que s'estan distribuint i enganxant als contenidors i papereres del municipi.

Amb aquesta acció es vol donar visibilitat a aquesta realitat per a poder aconseguir la igualtat efectiva i desemmascarar les desigualtats socials, polítiques, econòmiques i jurídiques que pateixen les dones.

Segons Anna Massot, regidora d'Igualtat i Drets de ciutadania del poble, "el masclisme està encara molt arrelat a la nostra societat per això creiem molt important sumar-nos a iniciatives com aquesta, perquè se n'ha de parlar i s'ha d'insistir-hi, aquesta és la única fórmula que tenim per eradicar-lo".