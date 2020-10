Pugen a 1.909 els grups escolars tancats i a 45.623 les persones confinades

El nombre de grups escolars confinats per un positiu de Covid-19 a Catalunya és de 1.909, 125 més que els declarats aquest dilluns, segons dades del Departament d'Educació. És el 2,65% del total. Hi ha 45.623 persones confinades, 2.425 més que en el balanç anterior. D'aquestes, 43.470 entre alumnes, 1.963 entre docents i personal d'administració i serveis i 190 entre personal extern. En els darrers 10 dies s'han confirmat 3.330, dels quals 2.985 entre alumnat, 310 entre docents i personal d'administració i 35 entre personal extern. Els positius acumulats declarats són 9.065, 327 més que en el balanç anterior. Actualment hi ha un centre tancat a Catalunya: la llar d'infants privada Nexe de Barcelona, per a petits amb discapacitat.

Els alumnes confinats suposen el 3,02% del total, mentre que els docents són l'1,23%. Pel que fa als positius per PCR acumulats, són un 0,56% del total d'alumnes i un 0,54% del total de docents.

Pel que fa als centres, n'hi ha 1.113 amb grups confinats, el 21,69% del total. Un 63,07% tenen un grup confinat, un 22,28% dos, un 7,46% tres i un 2,79% quatre. Hi ha un centre amb fins a 18 grups confinats.

Per serveis territorials, el Consorci d'Educació de Barcelona ha registrat 398 grups confinats, el Vallès Occidental 236, Maresme-Vallès Oriental 226, Barcelona Comarques 220, Baix Llobregat 190, Girona 189, Tarragona 159, Catalunya Central 144, Lleida 81 i Terres de l'Ebre 66.



Alt Empordà

Pel que fa a la situació a la comarca de l'Alt Empordà la situació es manté estable. Respecte al darrer balanç d'aquest dilluns s'han sumat 4 grups escolars confinats a Figueres; 2 a l'escola Anicet de Pagès i 2 més a l'institut Cendrassos.