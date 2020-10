Els nostres lectors entrevisten l'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, aquest dimecres

L'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, torna a posar-se a disposició dels nostres lectors i lectores per a parlar dels temes d'actualitat. La vila, com la resta de la comarca, està sota les mesures restrictives imposades pel Govern per a lluitar contra la pandèmia de la Covid-19, la qual cosa ha afectat de ple un moment important per al sector turístic de tardor. L'Ajuntament que presideix continua treballant en projectes que han de rellançar Roses o consolidar-la en el seu espai, alguns d'ells en cooperació amb els municipis veïns de la Badia.

Si esteu interessats en algun tema concret, podeu formular la vostra pregunta clicant aquest enllaç.