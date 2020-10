L'Estat congela gran part del desdoblament de l'N-II a l'Alt Empordà

L'Estat congela el desdoblament de l'N-II a l'Alt Empordà. Si més no, en espera de rebre un estudi que concreti com es redistribuirà la mobilitat un cop acabi la concessió de l'AP-7 (prevista per a l'agost de l'any vinent). El ministre de Transports, José Luis Ábalos, sosté que la hipòtesi és que a partir d'aleshores, quan no hi hagi peatges, l'autopista absorbirà el trànsit de mitjà i llarg recorregut i que l'N-II servirà per a desplaçaments locals. En resposta a una pregunta del senador Jordi Martí (ERC), el ministre sí que ha avançat, però, que de tots els projectes per duplicar l'N-II, l'Estat considera que, digui el que digui l'estudi, n'hi ha dos que s'hauran de fer: estendre l'autovia fins a Orriols i executar la variant de Figueres.

El govern espanyol es replanteja el projecte de l'N-II a l'Alt Empordà. Aquí, la intenció de l'Estat era la de duplicar la carretera; és a dir, aprofitar la traça actual i incorporar-hi un nou carril a banda i banda. Entre Orriols i la Jonquera, el projecte s'havia dividit en sis trams, que incloïen dues noves variants (la de la Bàscara i la de Pont de Molins).

Al juliol de l'any passat, el Ministeri –aleshores, encara era Foment- va posar en servei el tram de 3,3 quilòmetres d'autovia A-2 entre Medinyà i Orriols. És el que enllaça amb el peatge de Vilademuls, on cap al sud l'autopista passa a ser de quatre carrils.

Més enllà d'això, però, poc més s'ha avançat pel què fa referència als trams del nord. I més enllà de la duplicació, l'Estat té encara uns altres deures pendents: la millora dels enllaços de Pontós i Garrigàs.

Aprofitant el ple del Senat, ERC ha demanat al ministre Ábalos quina és la previsió que té el govern espanyol amb l'N-II a l'Alt Empordà. El senador republicà Jordi Martí ha interpel·lat el titular de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i li ha recordat que, dels 99 quilòmetres de carretera que discorren en paral·lel a l'autopista, 43 corresponen a l'N-II entre Orriols i la Jonquera.

A més, Martí també ha volgut posar de relleu que l'N-II suporta una intensitat de trànsit elevada. I ha posat com a exemple que, entre els quilòmetres 773 i 774 -al terme de la Jonquera- per la nacional hi passen de mitjana 21.574 vehicles diaris (dels quals, un 7% són camions).

"Ja comença a ser hora de desencallar el dèficit històric més flagrant en infraestructures viàries que es recorda a comarques gironines", ha dit el senador d'ERC. "Parlem d'un projecte que acumula més de vint anys de retard, i que perjudica la mobilitat i el transport per carretera", hi ha afegit Jordi Martí.



"Cal replantejar els projectes"

El ministre de Transports, d'entrada, ha recordat que d'ençà de mitjans del 2018, quan el PSOE va arribar a la Moncloa, s'han invertit 36 MEUR a les carreteres gironines. José Luis Ábalos ha esmentat específicament l'entrada en servei dels trams Maçanet-Sils de l'A-2, el Medinyà-Orriols i també les obres de millora de l'N-II entre Tordera i Maçanet (que van començar al setembre de l'any passat).

El ministre, però, ha admès que es fa "necessari" revisar els trams del nord perquè la fi de la concessió de l'AP-7, prevista per a l'agost del 2021, obre "un escenari molt diferent". Segons ha explicat Ábalos, un dels objectius de duplicar l'N-II era perquè la carretera servia d'alternativa a l'autopista. Però davant la fi dels peatges, allò que ha fet el govern espanyol és encarregar un estudi que analitzi com canviarà la mobilitat viària al corredor d'infraestructures de l'Alt Empordà.

El ministre ha explicat que el contracte d'aquest estudi es va fer al mes de març, i que aquest document serà precisament "l'eina que ens permeti prioritzar aquelles actuacions que cal dur a terme". Ábalos ja ha avançat, però, que un cop s'acabi la concessió de l'AP-7, "sens dubte" l'autopista captarà el trànsit de mitjà i llarg recorregut, i que l'N-II quedarà com a via de distribució per als desplaçaments locals.

"La previsió és que l'acabament de la concessió reduirà la intensitat del trànsit, i això permetrà assolir els objectius del pla per millorar les condicions de servei de l'N-II i els índexs de sinistralitat", ha dit el ministre. És a dir, que fins que no surti l'estudi, l'Estat congela el desdoblament de la nacional a l'Alt Empordà.

Hi ha, però, dues excepcions. Dos projectes que el ministre ja ha avançat que, "amb independència" del què conclogui l'estudi, el govern espanyol creu que és "necessari" dur a terme. I per això, Transports ja treballa en la redacció d'aquests projectes.

El primer és estendre l'autovia fins a Orriols (perquè el tram actual acaba abruptament passada la riera de Cinyana). I el segon és la variant de l'N-II a Figueres. Més enllà d'aquests dos, però, Ábalos ho ha deixat tot en suspens.