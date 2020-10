L'AMPA de Vilabertran aporta material a l'escola valorat en més de 3.000 euros

L'Associació de Mares i Pares de l'escola Torre d'en Reig de Vilabertran ha facilitat material al centre per valor de 3.000 euros en aquest inici del curs escolar. En concret, l'entitat ha adquirit més de 150 mascaretes per a alumnes, professors i monitores de menjador, material per al sorral i deu ordinadors portàtils amb un ratolí i una maleta gran per transportar-los d'un lloc a l'altre.

L'adquisició de la maleta era obligada «perquè la nostra escola rural està dividida en tres espais diferents del poble», explica la presidenta de l'AMPA, Núria Genís, tot recordant que «fa més de quinze anys que reivindiquem un edifici nou que aculli tots els alumnes i els equipaments necessaris».

«Els pares i els professors que fan jeroglífics cada dia per al bon funcionament del centre, volem que l'escola segueixi endavant i pugui anar augmentant la seva part tecnològica. Llavors es va decidir parlar amb l'equip directiu per veure les necessitats i vam decidir que havíem d'avançar, i per això vam adquirir els ordinadors», afegeix la representant de les famílies.

Núria Genís afirma que «estem tots molt contents i és un reflex de com n'és d'important una AMPA i el pagament de la quota per poder fer aquestes millores perquè els nostres fills i filles tinguin bones eines per a l'educació».