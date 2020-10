L'Escala demana millores per a les velles piscines del passeig

L'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, va anunciar, divendres passat, en el transcurs del xat amb lectors del web emporda.info, que volen ordenar el litoral del municipi, davant d'algunes restes d'antics reclams turístics que, encara, hi queden. Puga va ser preguntat per unes piscines abandonades, amb l'existència de grafits i bastant degradades, que hi ha al passeig Lluís Albert, a primera línia de mar, a l'antic Hotel Voramar. «Hem requerit a la propietat la millora de l'espai», va començar manifestant el batlle escalenc.

Víctor Puga insistia en el fet que «estem parlant d'un domini marítim de competència exclusiva de Costes de l'Estat», en què els propietaris «tenen una concessió sobre aquest espai edificat des de fa dècades i l'únic que pot fer l'Ajuntament és exigir-ne una bona imatge i manteniment».

En la mateixa trobada digital, l'alcalde escalenc va ser interpel·lat sobre els casos, que es produeixen a l'estiu, d'alguns joves que es llancen a l'aigua del mar des de roques molt altes. «Feia basarda, i vam patir tota la família perquè pensàvem que algun s'hi quedaria», afirmava el lector.

«Es fa molt difícil controlar i prevenir conductes arriscades com la pràctica de salts des de diferents punts del nostre litoral», va respondre Puga, segons el qual «cal fer una crida a la responsabilitat, perquè el control per part de l'administració sempre serà insuficient», alhora que es comprometia «a demanar que s'estudiï la col·locació de cartelleria específica preventiva en alguns espais».