L'Ajuntament de Figueres no cobrarà la taxa d'escombraries als negocis obligats a tancar

L'Ajuntament de Figueres no cobrarà la taxa d'escombraries als centres d'estètica i altres negocis similars que degut a les restriccions decretades per la Generalitat per la Covid-19 han hagut d'aturar la seva activitat. Per tal de tramitar la devolució de la part proporcional als dies d'aturada, hauran de fer una sol·licitud presentant una instància al consistori.

Pel que fa als bars i restaurants que també s'han vist obligats a aturar la seva activitat, no se'ls ha girat el rebut del quart trimestre de la taxa d'escombraries. També es prorrogarà el no cobrament de la taxa d'ocupació de la via pública, que ja no es va cobrar ni el segon ni el tercer trimestre de l'any i es va retornar la part proporcional del primer trimestre que van romandre tancats per l'estat d'alarma.

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, explica que "en un moment excepcional com el que estem vivint és imprescindible el suport a tots els negocis, bars i restaurants de la ciutat que estant patint les restriccions. Cal posar-los facilitats perquè puguin tirar endavant".