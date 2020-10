Un joier i rellotger holandès amb més de 25 anys de pràctica a Figueres

L'holandès Marc Düthmann, d'origen holandès –és nascut a Nimega (1970)–fa, gairebé, trenta anys que viu a Figueres i, l'agost del 2017, va obrir la seva pròpia botiga, a la Pujada de l'Església, just al costat de l'Ajuntament. Va estudiar en una escola especialitzada en joieria, rellotgeria i gemmologia, entre altres coses, del seu país. «Tota la meva família són joiers, des dels besavis i avis, fins als pares. El pare té 85 anys i encara treballa a casa seva de rellotger, reparant rellotges de tot Holanda», explica. Va decidir marxar cap aquí, quan va acabar els exàmens i el màster, el juny del 1992. Va estar 25 anys treballant en una empresa important de Figueres, fins al novembre del 2016. «La gran sort que tinc és que soc un bon professional (joier, rellotger i gemmòleg), sé de què va la meva feina i tiro endavant», manifesta.

Per a Düthmann, «treballar amb joies és una feina molt maca, però molt bruta, ja que surt molta pols, i has de saber bé el que fas i el que no pots fer. Al llarg del temps –afegeix– he fet molts cursos i actualitzacions. T'has de posar al dia i renovar-te, has d'estar contínuament actualitzant». El que li agrada més és la rellotgeria mecànica, ja que és més ràpid per arreglar. «Veus com funciona un rellotge», remarca.

Moltes vegades, informa el client com s'ha de tractar el rellotge. «És com si agafes un Ferrari i te'n vas a la muntanya, sempre aviso que és un rellotge mecànic i s'han de tenir en compte els cops i les caigudes. El rellotge té un tacte molt gran i cada un té el seu criteri», assegura.

Una de les coses que més preocupen a Düthmann és que «la rellotgeria està molt tocada, ja que internet ha fet molt de mal i s'ha perdut això del rellotge». La venda en línia ha modificat els hàbits dels compradors a través d'internet. Això fa que aquest professional holandès digui que «és molt delicat, ja que les grans marques hi tenen molta tirada, mentre que jo, a la meva botiga, busco peces molt originals, diferents del que hi ha al mercat». Sosté que la gent, «moltes vegades, compra rellotges cars i de baixa qualitat i jo no vull vendre això. Vull defensar la marca, igual que amb la joieria», afirma.

Els nous temps han portat Düthmann a fer la personalització d'una peça, «amb una gràcia, perquè no sigui una de típica de tota la vida», aclareix. «La gent està al dia en la rellotgeria i la joieria per les xarxes socials, on hi ha molta informació, les xarxes són fantàstiques. Abans es feia una joia d'una manera i, ara, es fa d'una altra. Hi ha molts factors que has de tenir en compte, començant pel preu, que és molt important. Jo vull vendre qualitat i prefereixo ser més car, però vendre qualitat. Crear la teva marca costa molt i busco la personalització i cuidar el client al màxim, perquè aquest és un ofici molt creatiu i difícil, però seria una llàstima perdre'l. Tinc coses diferents en preu i qualitat», declara.

En vista al futur, pensa en col·laborar amb l'hospital de Sant Joan de Déu, a Barcelona, per als nens amb càncer. «Vaig conèixer un jove de Figueres que col·laborava amb la fundació d'allà i vull fer alguna joia i els beneficis que en tregui que entrin en aquesta fundació, perquè, a més de vendre, es poden fer altres coses. Has de ser solidari, perquè no és el mateix de fa trenta anys», confessa aquest professional de les pedres precioses.