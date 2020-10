«Ens hem proposat canviar la mentalitat de la gent del poble en matèria energètica»

El juny de l'any passat, a Vilaür, hi va haver relleu a l'ajuntament, després de tres dècades de governs de CiU. La CUP, amb la llista Independents per Vilaür-AMUNT, va assolir l'alcaldia. Ester Farreró (Girona, 1977), neboda del fins ara batlle, Joan Farreró, n'és l'alcaldessa.

Ester Farreró va arribar al poble del seu pare quan tenia tres anys. Actualment, treballa d'administrativa. Des de fa un any, governa el municipi, juntament amb Benet Torrecilla, Eva Juhé, Josep Rispau i Núria Sala.



Com se senten començant a governar enmig d'una pandèmia com aquesta?

És complicat, perquè, primer de tot, som un equip de govern que és tot nou. Quan vam entrar nosaltres, el secretari també ens va plegar i ens ha tocat buscar-ne un de nou, a més de personal de l'ajuntament. Quan ja vens nou i t'entra un Gloria i una pandèmia, et desbordes, sincerament, perquè hi ha molts canals que no saps per a qui són, perquè serveixen ni què has de fer. Hi ha moltes que et venen de nou. Hem d'intentar minimitzar tots els riscos i ja està.

Van entrar després de tres dècades de governs de Convergència i Unió, a Vilaür. Com els ha anat?

Sincerament, el canvi polític no l'hem notat. Aquí, al poble, es voten les persones, més que al grup de govern. Sempre ha estat així. Fem les llistes, però votem la persona que volem que sigui l'alcalde. L'any passat vam tenir dues llistes, la d'ERC i la de la CUP, perquè, dins del grup, vam considerar que era millor anar amb la CUP. A partir d'aquí, la gent va votar i vaig sortir jo primera com a alcaldessa i, després, van entrar els altres quatre regidors de la mateixa llista.

I com s'han plantejat aquest mandat?

Primer de tot, posar-nos en ordre i anar-nos ubicant, perquè crec que és molt important en un ajuntament. Ens hem plantejat molt anar de cara a una millora energètica, que és on ho volem enfocar nosaltres. Hem fet, ja, un parell de xerrades sobre el cotxe elèctric, per conscienciar la gent del canvi, i el dia 26 d'octubre, fem una altra xerrada sobre el canvi climàtic. Intentem conscienciar molt a la gent i volem ajudar les llars, per si tenen qualsevol problema per assessorar-les. A banda d'això, volem millorar amb els accessos al poble i el sanejament. Hem de dedicar-nos a tot això i, de fet, ha sigut pel que hem demanat les subvencions aquest any. Hem demanat subvencions per arreglar camins, per donar accés a tot aquell pagès que ha d'anar al camp perquè tingui un bon camí per accedir-hi, per a l'asfaltatge del poble i tot el que són les xarxes de sanejament. Hem d'anar adequant el poble amb la sostenibilitat i amb tot el que puguem fer de millores.

Amb prop d'un centenar d'habitants, són un dels pobles més petits de la comarca, i això, també, es deu tenir en compte.

Hem d'estar molt alerta per tot el que surti. És el dia a dia, i has d'anar mirant tot el que va sortint, perquè sabem que, amb el que recaptes, en un poble, no pots fer totes les coses, ja que has d'estar molt en compte de totes les subvencions que et vinguin. L'any passat, vam acabar de fer el PUOiSC i ens ha anat relativament bé. Això ens permetrà tenir un accés al poble més adequat, amb les voreres més amples, amb el sanejament ben fet. També podrem tenir un millor accés a la pista poliesportiva, que queda a l'altra banda del poble, amb la conseqüència que tenim molts d'infants que han de creuar-la. Hem demanat enllumenat i reductors de velocitat, de manera que ajudem els infants. També es va demanar adequar l'ajuntament per a les persones minusvàlides perquè sigui molt més accessible. Ara mateix, tenim escales, no hi ha cap ascensor per qui vulgui anar a dalt i hem de mirar que tots els espais siguin adequats per a tota la gent del poble.

Pel fet de ser un micropoble, els ha suposat algun tipus de problema davant de les administracions superiors?

No ens hem trobat amb res, sincerament, quan hem hagut d'anar a algun lloc, no ens hem sentit diferents per ser un micropoble.

Estan ben connectats al territori?

Sincerament, no. Es va mirar de fer un servei de taxi, perquè la gent pogués anar al metge o a la farmàcia, però la gent més gran del poble té els fills, que li van a buscar els aliments i la medicació. Entre tots ens hem ajudat.

La gent gran està ben atesa?

No tenim consultori. El més a prop que tenim és a Camallera i el CAP de Bàscara. Hi ha els inconvenients de ser de poble, on l'ambulància trigarà més a venir en cas d'urgència, tot i que les urgències que hem tingut han sigut solucionades perfectament, fins ara.

Com els agradaria completar aquests quatre anys al capdavant de l'Ajuntament?

Ens vam trobar molt bé el poble i ens agradaria molt acabar-lo de deixar millor. Volem mantenir el poble, respectant-lo tal com és. Volem que sigui un poble energèticament molt sostenible i molt conscient del que està passant. Ens vam proposar canviar una mica la mentalitat de la gent en matèria energètica i anar millorant tots els serveis.