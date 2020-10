Figueres i l'Once fan un pas més per a l'accessibilitat i la inclusió social

L'Once i l'Ajuntament de Figueres han compartit, aquest matí, l'estrena del nou model de quiosc que l'entitat està instal·lant en el territori. Es tracta d'un model "més accessible per a tots els agents venedors amb discapacitat, més ecològic per la tipologia de productes de construcció i que facilita la comunicació amb el públic", segons l'organització.

L'estrena ha tingut lloc a la pujada del Castell de la capital empordanesa. Abans, els directius de l'Once a Catalunya, encapçalats pel seu delegat territorial Enric Botí i el director comarcal Guillermo Fernández, s'han reunit a la Casa de la Vila amb l'alcaldessa Agnès Lladó i la regidora de Comerç, Ester Marcos. Ambdues parts s'han emplaçat a "seguir treballant per eliminar les barreres arquitectòniques i aprofundir en la inclusió social de tots els col·lectius ciutadans", segons han coincidit a dir Lladó i Fernández.

El quiosc de la pujada del castell és gestionat pel venedor Ángel Paché per a qui l'estrena recent de la cabina "ha estat una millora" en les condicions de treball i l'accessibilitat dels clients. l'Once també ha renovat el quiosc ubicat a la plaça de la Palmera.



Presentació del nou director

Durant l'acte previ a l'Ajuntament, Enric Botí, delegat territorial de l'Once a Catalunya ha presentat al nou director de l'agència de l'Once a Figueres, Guillermo Fernández. També ha assistit Manel Caballero, anterior director de l'agència, recentment jubilat, i el president del Consell Territorial d'Once Catalunya, David Bernardo.

Guillermo Fernández, nascut a Barcelona fa 30 anys, afiliat a l'ONCE des dels set, és graduat en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra. Ha realitzat pràctiques professionals a l'agència EFE.

Ha estat agent venedor dels productes de joc de l'Organització a Barcelona: al barri d'Horta, Vall d'Hebron i a la Plaça de Lesseps. Des de gener de 2020 i fins al seu nomenament, el 31 d'agost com a director de l'ONCE a Figueres, ha estat subdirector de l'agència de l'ONCE a Granollers.

Guillermo és una persona implicada en el moviment associatiu de la discapacitat; especialment en el món dels joves. Dinamitzador de xerrades i conferències de treball en equip, lideratge, mediació i comunicació com a persona amb discapacitat (ceguesa total). També és esportista amb experiència internacional.

L'agència administrativa de l'Once a Figueres presta serveis a 160 afiliats i afiliades i compta amb 67 agents venedors dels diferents productes de joc responsable que comercialitza l'Organització.

L'Once Catalunya ha volgut agrair a Manel Caballero "els seus anys de dedicació professional a la casa i especialment reconèixer la seva excel·lent tasca al front de l'agència de Figueres".